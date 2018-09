Billa Cosbyho odsúdili za sexuálne zneužívanie na tri až desať rokov, zamietli mu domáce väzenie

Obvinilo ho vyše 60 žien

Všetky obvinenia odmieta

NORRISTOWN 25. septembra (WebNoviny.sk) - Slávneho amerického herca a komika odsúdili v utorok v Norristowne v americkej Pennsylvánii za sexuálne zneužívanie na tri až desať rokov za mrežami a pokutu 25-tisíc dolárov (v prepočte približne 21 240 eur)."Je čas, aby bola vykonaná spravodlivosť," vyhlásil po prečítaní rozsudku Steven O'Neill, ktorý zároveň zamietol požiadavku Cosbyho obhajcov, aby hercovi bol umožnený pobyt v domácom väzení. Podľa O'Neilla na to Cosby nemá právo.Cosby, ktorý má 81 rokov, si odpyká trest za to, že v roku 2004 zdrogoval a sexuálne zneužil vo svojom dome na predmestí Philadelphie zamestnankyňu Temple University Andreu Constand. Herca obvinilo zo sexuálneho napadnutia aj ďalších viac ako 60 žien, súd sa však týkal iba tohto jedného prípadu.V role svedkýň počas procesu vystupovalo aj ďalších päť žien, ktoré Cosbyho vinia zo sexuálneho obťažovania, ich zahrnutím do procesu chcela však obžaloba len dokumentovať, že zo strany Cosbyho nešlo o žiaden náhodný prípad, ale v tom čase preňho celkom bežnú praktiku.Cosby všetky obvinenia odmieta a tvrdí, že všetko, čo sa dialo v roku 2004 medzi ním a Constand, bolo s obojstranným súhlasom. Žena si podľa neho vymyslela svoju vlastnú verziu, aby bola slávna. To isté Cosby tvrdí aj o ostatných ženách, ktoré ho obviňujú zo sexuálneho obťažovania.William Henry Cosby Jr. je známy najmä zo sitkomu Show Billa Cosbyho. Účinkoval aj v seriáli I Spy (1965 - 1968), v prvých dvoch sezónach projektu The Electric Company (1971 - 1977), v Cosbyho prípadoch (1994 - 1995), sitkome Cosby (1996 - 2000) či v snímke Otec je duch (1990). Venuje sa aj hudbe, na konte