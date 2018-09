Speváčka Olivia Newton-John slávi 70. narodeniny

Olivia Newton-John, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. septembra (TASR) – Známa speváčka a herečka Olivia Newton-John oslávi 70. narodeniny. Nezabudnuteľná Sandy z hudobného filmu Pomáda (Grease) sa narodila 26. septembra 1948 v anglickom Cambridge.Jej starý otec Max Born bol významným fyzikom a držiteľom Nobelovej ceny, otec bol profesorom jazykov. Olivia mala podobný osud ako bratia Gibbovci. Keď mala päť rokov, presťahovala sa s rodičmi do austrálskeho Melbourne.Ako sedemročná hrala v divadelnej inscenácii Green Pastures. Už v škole založila skupinu Sol Four, ktorá sa orientovala na country hudbu. Spievať začala s folkovou skupinou, v šestnástich vyhrala spevácku súťaž. Odmenou bol zájazd do Anglicka a turné po anglických mestách. A v Anglicku už ostala.V roku 1966 nahrala prvú skladbu Till You Say You'll Be Mine. S austrálskou speváčkou Pat Carollovou vytvorili duo Pat & Olivia. V letnej sezóne vystupovali v prímorských strediskách. V tom období sa zoznámila s Bruceom Welchom zo skupiny Shadows, ktorý jej výrazne pomohol v ďalšej dráhe. V roku 1970 účinkovala so skupinou Tomorrow. Rok nato ju angažoval Cliff Richard do svojho televízneho programu aj pre európske turné.Prvýkrát sa objavila v anglickom rebríčku v marci 1971 s cover verziou piesne Boba Dylana If Not For You. Ďalšími úspešnými pesničkami boli v roku 1972 Banks Of Ohio a cover verzia skladby Georgea Harrisona What Is Life. V roku 1973 si pripísala na svoje konto ďalšie hity Take Me Home, Country Roads a Let Me Be There, za ktorú dostala prvú cenu Grammy.V apríli 1974 reprezentovala Veľkú Britániu na piesňovej súťaži Veľká cena Eurovízie so skladbou Long Live Love. Skončila štvrtá, vyhrala švédska Abba s piesňou Waterloo. Ďalšie pesničky boli úspešné, medzi nimi If You Love Me, I Honestly Love You, za ktorú získala cenu Grammy, či Please Mr. Please. Päť jej skladieb bolo na prvom mieste americkej hitparády a Olivia alebo aj Livvy, ako jej familiárne hovorili, sa stala americkým idolom. V roku 1975 sa do Spojených štátov aj presťahovala. V novembri 1976 jej televízna spoločnosť ABC vytvorila špeciálny hudobný program. V januári 1978 vyšla hitová kompilácia Olivia Newton-John's Greatest Hits.Najväčší úspech jej priniesla postava Sandy vo filmovom muzikáli Grease (Pomáda) po boku Johna Travoltu, ktorý mal premiéru 16. júna 1978. Veľkým hitom z tohto filmu bolo dueto s Johnom Travoltom You're The One That I Want, ktorý sa dostal na prvé miesto v Spojených štátoch aj v Anglicku. Hitmi z filmu boli aj piesne Hopelessly Devoted To You a hlavne Summer Nights.Na benefičnom koncerte Unicef v New Yorku, ktorý organizovala Organizácia Spojených národov, spievala 9. januára 1979. V júli 1980 mal premiéru hudobný film Xanadu. Olivia spolu s Geneom Kellym hrali hlavné úlohy. Film neuspel, soundtrack však zabodoval. Skladba Xanadu aj soundtrack sa dostali na prvé miesta hitparád. Úspešné boli aj piesne Magic a Physical, obe sa dostali v USA na prvé miesto. Úspešná bola aj v 80. rokoch, v roku 1979 jej kráľovná Alžbeta II. udelila Rad britského impéria, v roku 1981 dostala hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy. V roku 1983 hrala vo filme Two Of A Kind.Jej prvým manželom bol herec Matt Lattanzi, s ktorým sa zoznámila v roku 1980 pri nakrúcaní filmu Xanadu. V januári 1986 sa im narodila dcéra Chloe Rose. V júli 1992 jej diagnostikovali rakovinu prsníka. Podarilo sa jej vyliečiť, manžel však odišiel od rodiny. Náročné obdobie prekonala a v roku 1997 vydala album Back With A Heart (Späť so srdcom). Jej druhým manželom je Austrálčan, podnikateľ John Easterling, ktorého si vzala v júni 2008. Priatelili sa viac ako 15 rokov.Na svojom konte má 28 štúdiových albumov, šesť soundtrackov, šesť koncertných a jedenásť kompilačných albumov, najnovší Hopelessly Devoted: The Hits vyšiel v júni 2018. Predaj platní prevýšil 100 miliónov kópií, čo ju radí medzi najpredávanejších umelcov všetkých čias.