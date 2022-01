BILLA minulý rok venovala ľuďom v núdzi potraviny za 367 tis. eur. Zamedzila tým vytváraniu ďalšej uhlíkovej stopy

Pomáhajú všetky predajne

31.1.2022 (Webnoviny.sk) -Plytvanie potravinami patrí medzi najzávažnejšie problémy dnešnej spoločnosti. Kým obyvatelia so stabilnými príjmami majú jedla dostatok až nadbytok, rodiny žijúce na hranici chudoby si často nemôžu dovoliť ani jeden teplý pokrm denne. Podľa štatistík až jedna tretina celosvetovo vyrobených potravín končí každoročne v koši, pričom potravinový odpad prispieva aj k ekologickým problémom – k tvorbe emisií škodlivých skleníkových plynov. BILLA si uvedomuje závažnosť situácie, ktorú spôsobuje nehospodárne zaobchádzanie s potravinami, preto spolupracuje s Potravinovou bankou Slovenska. Pravidelne jej odovzdáva potraviny pred uplynutím dátumu spotreby a minimálnej trvanlivosti. Tá tovar ďalej prideľuje charitatívnym organizáciám poskytujúcim potravinovú pomoc pre ľudí v núdzi. "Vďaka spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska prispievame k riešeniu hneď dvoch problémov. Zdravotne neškodné a kvalitatívne vyhovujúce potraviny, ktoré by sme inak museli vyhodiť, sa dostanú k rodinám v núdzi, ktoré ich nevyhnutne potrebujú. Zároveň tak pomáhame predchádzať tvorbe zbytočného odpadu a zamedzujeme rozširovaniu skládok aj vylučovaniu emisií do ovzdušia. Jedlo je vzácnosť, ktorú si treba vážiť. Preto sme veľmi radi, že môžeme darovať potraviny na dobrú vec," povedala Jana Gregorovičová, senior CSR špecialistka BILLA.Spoločnosť BILLA začala s Potravinovou bankou Slovenska spolupracovať ešte v roku 2020, pričom v roku 2021 výrazne rozšírila sieť predajní zapojených do pomoci. V súčasnosti odovzdáva potraviny pre ľudí v núdzi všetkých 158 predajní BILLA po celom Slovensku. "V uplynulom roku sme rodinám v núdzi venovali potraviny v celkovej hodnote 321 786 eur. Najčastejšie išlo o sortiment mliečnych výrobkov, ako napríklad o biele a ovocné jogurty či tvaroh. Medzi darovanými tovarmi sa nachádzali aj základné potraviny ako múka, ryža či cestoviny, z ktorých si príjemcovia dokázali pripraviť viacero porcií plnohodnotných jedál. Navyše, vďaka tejto spolupráci sme mohli rozšíriť a zintenzívniť podporu jednorodičovských domácností aj v oblasti potravinovej pomoci, " uviedla J. Gregorovičová.BILLA spolupracuje s Potravinovou bankou Slovenska na úrovni predajní, čo znamená, že miestni zástupcovia PBS, alebo charitatívne organizácie určené PBS, komunikujú priamo s konkrétnymi prevádzkami BILLA, v ktorých si aj samy vyzdvihujú tovar. Takýmto spôsobom je zaručené rýchle a flexibilné doručenie potravín ľuďom, ktorí sú na ich konzumáciu odkázaní. "Pre Potravinovú banku Slovenska je BILLA jedným z hlavných partnerov. Veľmi nás teší, že počas roku 2021 sa nám podarilo rozšíriť spoluprácu na všetky predajne spoločnosti v rámci Slovenska. Spoločne tak môžeme bojovať proti plytvaniu potravinami a pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v potravinovej núdzi. Veľká vďaka patrí aj dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam z našich partnerských charitatívnych organizácií, ktorí zabezpečujú pravidelné odoberanie potravín zo siete BILLA a distribuujú ich tým, ktorí to najviac potrebujú,” vyzdvihuje Marko Urdzik, predseda Potravinovej banky Slovenska.Okrem spomínanej pomoci zareagovala BILLA vo februári 2021 aj na výzvu prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá požiadala obchodné reťazce, aby v ťažkých časoch pandémie jednorazovo navýšili objem potravinovej pomoci distribuovanej prostredníctvom Potravinovej banky Slovenska ľuďom v núdzi. BILLA vtedy venovala na tento účel potraviny v hodnote 45 000 eur, pričom v kooperácii s ďalšími spoločnosťami darovala ľuďom v núdzi celkovo 170 ton tovarov nad rámec už existujúcej pomoci. Tieto potraviny sa dostali k ľuďom, ktorí to najviac potrebovali, napríklad k jednorodičovským domácnostiam, rodinám v krízových centrách a ohrozených chudobou, seniorom či ľuďom bez domova.Informačný servis