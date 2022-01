Primárky francúzskej ľavice vyhrala Taubiraová, rozhádanú ľavicu sa jej zjednotiť nepodarilo

Taubiraová vyzvala na jednotu

Macron kandidatúru zatiaľ nepotvrdil

31.1.2022 (Webnoviny.sk) - Rozdiely vo francúzskej politickej ľavici sa pred nadchádzajúcimi aprílovými prezidentskými voľbami naďalej prehlbujú, čo marí jej šancu na dobrý výsledok. Ľavicoví kandidáti v pondelok oznámili, že plánujú pokračovať s ich kampaňami, hoci v online hlasovaní si za spoločnú kandidátku vybrali bývalú ministerku spravodlivosti Christiane Taubiraovú.Takzvané „ľudové primárky“ mali byť demokratickým úsilím o zjednotenie ľavice. Ďalší kandidáti však proces hlasovania neuznali a vyhlásili, že nevyjdú v ústrety jeho výsledku. Taubiraová, ktorá sa pridala do boja o prezidentské kreslo začiatkom mesiaca, v nedeľu večer vyzvala na jednotu. Uviedla, že chce s ostatnými kandidátmi telefonovať, aby im navrhla alianciu.Krátko po zverejnení výsledku online hlasovania však kandidát Zelených Yannick Jadot vyhlásil, že jej nemá čo povedať. Krajne ľavicový kandidát Jean-Luc Mélenchon sa vyjadril, že sa jej kandidatúry neobáva. Socialistická kandidátka a primátorka Paríža Anne Hidalgová zase trvala na tom, že bude pokračovať vo svojej kampani.Prezidentské voľby sú naplánované na apríl - prvé kolo 10. a druhé 24. apríla. Žiaden z ľavicových kandidátov sa však nezdá byť v pozícii, že by sa dostal do druhého kola.Podľa prieskumov verejnej mienky bude jedným z kandidátov v druhom kole súčasný centristický prezident Emmanuel Macron, od ktorého sa očakáva potvrdenie kandidatúry v nadchádzajúcich týždňoch. Jeho najväčšími konkurentmi budú podľa prieskumov kandidáti z konzervatívnej strany a krajnej pravice.