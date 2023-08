BILLA opäť priniesla radosť zo športu: projekt Futbal v meste ukončilo finále s Marekom Hamšíkom

Letný futbalový sviatok

KONEČNÉ UMIESTNENIE:



miesto: AVENGERS, AS TRENČÍN

miesto: HAMŠÍK ACADEMY

miesto: KALI, SFC KALINKOVO



28.8.2023 (SITA.sk) -Veľkou motiváciou boli aj atraktívne finančné ceny v celkovej hodnote 20 000 eur, ktoré do súťaže venovala predovšetkým BILLA a jej o. z. BILLA ľuďom. Víťazi turnaja využijú tieto ceny na nákup športového vybavenia, a výherný tím AVENGERS sa navyše môže tešiť na futbalový kemp. "V projekte Futbal v meste sa spája všetko, k čomu sa dlhodobo usilujeme inšpirovať našich zákazníkov – pohyb, šport, zdravý životný štýl a aktívne trávenie voľného času. Sme veľmi radi, že projekt zaujal desiatky detských futbalových družstiev. Aj vďaka nám tak mládež opäť zistila, že zábava a radosť sa deje vonku, s ostatnými deťmi, nielen doma s mobilom či tabletom v ruke," uviedol Tomáš Staňo, finančný riaditeľ BILLA a predseda predstavenstva o. z. BILLA ľuďom.Na finálovom turnaji Futbalu v meste nechýbal ani Marek Hamšík, ambasádor projektu. Legenda svetového futbalu si silno uvedomuje dôležitosť pohybu u detí. "Ambasádorom Futbalu v meste som sa stal veľmi rád. Je to výnimočný projekt pre mladé talenty na ceste za ich snom. Som hrdý na všetky tímy, ktoré sa tento rok prihlásili – dali zo seba najviac, ako vedeli. Ak tieto deti ostanú futbalu naďalej verné a budú na sebe pracovať, verím, že z nich vyrastie ďalšia silná generácia športovcov," povedal Marek Hamšík.Lákadlom finálového programu bol aj exhibičný zápas tímu Mareka Hamšíka proti súperom z televízneho prostredia, autogramiáda ďalších slovenských futbalových hviezd, vystúpenia futbalových freestylerov a či obrovský živý "stolný futbal".Ani tento rok nechýbala na finále Futbalu v meste zóna spoločnosti BILLA, ktorá sa tešila vďačnej odozve od malých aj veľkých. Na deti čakalo koleso šťastia s atraktívnymi cenami, stolný futbal alebo subsoccer. "Z toho, že projekt Futbal v meste každoročne priláka do centier slovenských miest tisícky zvedavých návštevníkov, sa veľmi tešíme. Je to pre nás potvrdením, že slovenské deti vidia v športe zmysel. Zásluhu na tom určite má aj Marek Hamšík, s ktorým sme v BILLA ako nový hlavný partner najvyššej slovenskej ligy nadviazali užšiu spoluprácu," povedal T. Staňo.Informačný servis