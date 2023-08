Prečo je prímerie Ukrajiny s Ruskom nemožné? Schallenberg a Kuleba vysvetlili „čierno-bielosť“ situácie

Motív Kremľa a neutralita Rakúska

Nemožnosť „rýchleho mieru“

28.8.2023 (SITA.sk) - Ministri zahraničných vecí Ukrajiny a Rakúska spoločne vysvetlili, prečo neutralita Rakúska nie je prekážkou jeho jasného postoja k vojne Ruska proti Ukrajine a prečo nie je možné dosiahnuť „rýchle prímerie“ s Kremľom. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda s odvolaním sa na Európsku pravdu.Rakúsky šéf diplomacie Alexander Schallenberg a jeho ukrajinský rezortný kolega Dmytro Kuleba v spoločnom článku v denníku Die Presse konštatujú, že útok Ruska na Ukrajinu je jedným z mála príkladov „čierno-bielej“ situácie v medzinárodnej politike, keď je zrejmé, ktorá strana má pravdu, keďže skutočným motívom Kremľa sú imperiálne ambície.„Niektorí ľudia sa stále pýtajú, prečo musí Rakúsko zaujať jasné stanovisko k ruskej agresívnej vojne. Odpoveď je jednoduchá: pretože je ohrozená bezpečnosť samotného Rakúska a medzinárodný poriadok založený na pravidlách, kde platí zásada pacta sunt servanda (dohody sa musia dodržiavať - pozn. red),“ uviedli ministri a zároveň podotkli, že neutralita Rakúska nie je prekážkou jasného postoja, pričom pripomenuli najmä to, ako Viedeň dôrazne odsúdila sovietske potlačenie maďarského povstania v roku 1956.Ministri zároveň zdôraznili nemožnosť „rýchleho mieru“ v tejto vojne, bez ohľadu na to, ako veľmi si všetci mier želajú. „Ak prímerie znamená faktické uznanie násilného zabratia území, 'zmrazenie' nespravodlivej situácie, žiadny mier nebude. To by len zvýšilo apetít Kremľa po nových výbojoch a stalo by sa podnetom na novú agresiu. A z pohľadu Ukrajiny by to vyzeralo ako kapitulácia, ktorá by jej znemožnila prežiť ako nezávislej a slobodnej krajine. Tí, ktorí vyzývajú na okamžitý mier, majú možno dobré úmysly, ale v skutočnosti hrajú do karát Rusku. Mier a ústupok nie sú synonymá,“ zdôraznili Kuleba a Schallenberg.Rakúsky minister tiež skonštatoval, že Rakúsko podporuje ukrajinský mierový vzorec a obaja ministri dodali, že udržateľný mier možno v konečnom dôsledku dosiahnuť len za rokovacím stolom.„Náš spoločný cieľ zostáva nezmenený: obnovenie zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci medzinárodne uznaných hraníc a nezávislosť Ukrajiny. Rakúsko bude medzitým naďalej vytrvalo podporovať Ukrajincov. Tak dlho, ako to bude potrebné,“ uzavreli.