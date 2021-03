BILLA oslavuje Deň jednorodiča. „Puzzle výzvou“ povzbudzuje ľudí, aby vyjadrili podporu neúplným rodinám na Slovensku

Fotka s kúskom puzzle

Sto balíčkov pre jednorodičov

CHLEBODARCA pomáha tým, ktorí to potrebujú

19.3.2021 (Webnoviny.sk) -Deň jednorodiča sa každoročne oslavuje 21. marca. Vyjadruje úctu všetkým rodičom, ktorí sa o svoje deti, domácnosť a finančné zabezpečenie rodiny musia postarať úplne sami, bez pomoci partnera. História tohto sviatku siaha do USA v roku 1984, keď ho v spolupráci s organizáciou Parents without Partners (v preklade Rodičia bez partnerov) založila osamelá mama Janice Moglenová. Dátum 21. marec pritom nebol zvolený náhodne – práve v tento deň v roku 1957 spomínaná organizácia vznikla. Na Slovensku je dnes asi 150 000 jednorodičov, pričom bez mamy či otca vyrastá okolo 200 000 detí. V porovnaní s úplnými rodinami sú jednorodičovské domácnosti kvôli chýbajúcemu príjmu partnera dvakrát viac ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením. Situácia sa výrazne zhoršila vplyvom pandémie koronavírusu, keď mnohí jednorodičia prišli o prácu, znížil sa im príjem alebo im nebola priznaná pandemická štátna pomoc. Jednorodičia sa tak dostali na prvé miesto medzi najohrozenejšími skupinami na Slovensku.Vyjadriť podporu neúplným rodinám na Slovensku a odkázať im, že nie sú sami, teraz umožňuje nová výzva na sociálnych sieťach, za ktorou stojí občianske združenie BILLA ľuďom a nezisková organizácia JEDEN RODIČ. "Hlavný motív našej online výzvy, ktorá potrvá od 21.3. do 28.3., predstavuje jeden dielik puzzle. Ten je, podobne ako jednorodič, osamelý. Keď sa však kúsky puzzle spoja, vytvoria spolu celok, pevné puto, a rovnako je to aj v rodine či v kruhu dobrých priateľov," povedala Jana Gregorovičová, podpredsedníčka o. z. BILLA ľuďom.Každý, kto chce pri príležitosti Dňa jednorodiča vyjadriť úctu a podporu neúplným rodinám, sa môže počas trvania výzvy odfotografovať s osamelým kúskom puzzle, k snímke pridať #denjednorodica a #niestesami a príspevok zverejniť na sociálnych sieťach. Jednorodičovskú online "Puzzle výzvu" odštartuje 21.3. o 18:00 hod. live stream na instagramovom profile @becca_tojeona. V rozhovore sa redaktorka a moderátorka Katarína Balážiová, známa pod pseudonymom Becca, porozpráva so spoluzakladateľkou n. o. JEDEN RODIČ Evou Markovou. "Spolu s BILLA veríme, že Puzzle výzvou rozšírime povedomie o potrebách slovenských jednorodičov. Povinností, ktoré majú jednorodičia na pleciach, je veľa. K tomu sa pridáva neľahká pandemická situácia, pre ktorú musia viaceré neúplné rodiny hospodáriť s extrémne nízkymi príjmami. Čím viac ľudí sa zapojí do výzvy, tým väčšia je šanca, že problémy jednorodičov si v oveľa väčšej miere všimne štát aj samotná spoločnosť," uviedla E. Marková."Puzzle výzva" však nie je jediná aktivita, ktorou BILLA pri príležitosti Dňa jednorodiča pomohla neúplným rodinám na Slovensku. Spoločnosť pre jednorodičov pripravila sto hodnotných balíčkov s potravinami a drogériou, ktoré rozdistribuovala do svojich predajní v Bratislave, Nitre, Trenčíne, Martine, Zvolene, Žiline, Lučenci, Prešove, Košiciach a Michalovciach. Odtiaľ ich vybraným sto jednorodičovským domácnostiam, ktoré to najviac potrebujú, dopravili dobrovoľníci-jednorodičia, ktorí takto spolupatrične pomáhajú aj ostatným rodinám v podobnej situácii. "Pre sto jednorodičovských domácností sme zostavili balíčky trvanlivých potravín, akými sú mlieko, olej, ryža, cestoviny, ovocný sirup či kompót a pridali sme k nim aj produkty každodennej drogérie. Veríme, že rodiny sme touto pozornosťou potešili. Týmto sa však naša pomoc nekončí, neúplným rodinám naďalej plánujeme pomáhať v rámci nášho projektu CHLEBODARCA. Každému jednorodičovi, ktorý prejaví záujem o prácu, tiež ponúkame voľné pozície v našich predajniach," uviedla J. Gregorovičová.Spoločnosti BILLA nie sú ľahostajné príbehy jednorodičovských domácností na Slovensku, aj preto v decembri 2020 predstavila novú líniu pomoci v rámci charitatívneho projektu CHLEBODARCA, ktorý zastrešuje o. z. BILLA ľuďom. Okrem rodiny v núdzi či so zdravotne znevýhodneným členom, ktorá sa do projektu prihlási prostredníctvom formulára na www.chlebodarca.sk , projekt každý mesiac pomáha aj jednorodičovskej domácnosti, ktorú navrhne partnerská organizácia JEDEN RODIČ. Každá rodina dostane nákupnú BILLA kartu, na ktorej jej počas roka pravidelne raz za mesiac pribúda suma na nákupy potravín a môže tak efektívnejšie hospodáriť so svojím rozpočtom na domácnosť. Projekt tiež rodinám poskytuje finančný príspevok na služby či veci, ktoré nevyhnutne potrebujú.Informačný servis