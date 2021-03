Poslanec Szöllös vyzýva k prísnejším opatreniam na ochranu klímy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.3.2021 (Webnoviny.sk) -Národná rada SR v období klimatickej krízy podporuje opatrenia vlády na adaptáciu SR na klimatické zmeny. V bode C v rámci uznesenia pripomína a odporúča vláde SR celý rad opatrení a iniciatív, ktoré NR SR považuje za nevyhnutné, aby sa Slovensko rýchlejšie a účinnejšie transformovalo na nízkouhlíkovú spoločnosť a zvýšilo svoju odolnosť voči dôsledkom zmeny klímy."Som rád, že téma ochrany klímy prišla do bodu, že sa ňou zaoberá národný parlament. Na druhej strane si myslím, že sme mohli byť ešte odvážnejší a do uznesenia doplniť niekoľko bodov, napr. rezort životného prostredia zaviazať, aby Národnej rade predkladalo Výročnú správu o plnení Parížskej dohody a európskych záväzkoch a tiež aby v uznesení časovo ohraničilo plnenie záväzkov. Nemenej dôležitým bodom je aj zadefinovanie stavu klimatickej núdze - stupne ohrozenia, konkrétne opatrenia, obmedzenia a podobne."Podľa jeho slov, parlament by mal v budúcnosti vyhlásiť stav klimatickej núdze a zaradiť sa tak medzi krajiny sveta, ktoré si uvedomujú závažnosť klimatických zmien a neberú tento problém na ľahkú váhu. Umožnilo by nám to ľahšie rozoznávať a nepodporovať takéaktivity, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie."Potrebujeme naštartovať dlhodobé inovačné prístupy a zväčšiť reformné úsilie. Bude nutné vyčleňovať na transformáciu ekonomiky aj svoje vlastné zdroje. Odstraňovanie súčasných environmentálnych záťaží a podporu zelenej ekonomiky považujem za investíciu do budúcnosti. Uvedomujem si vážnosť týchto problémov a taktiež veľké ekonomické prostriedky, ktoré budeme musieť vynaložiť na túto snahu. Tak ako v iných oblastiach aj v oblasti životného prostredia nie je otázka čo robiť, ale čo skôr urobiť."