BILLA otvorila svoju 150. predajňu na Slovensku

ŽELIEZOVCE 21. septembra 2018 (WBN/PR) - Spoločnosť BILLA otvorila vo štvrtok 20. septembra novú predajňu v Obchodnom centre v Želiezovciach na Mierovej ulici. "Táto predajňa je výnimočná tým, že ide v poradí už o 150. predajňu, ktorú na Slovensku otvárame. Pri tomto čísle však neostaneme. Billa patrí v súčasnosti medzi najrýchlejšie rastúcu spoločnosť medzi obchodnými reťazcami z hľadiska expanzie na Slovensku. V priebehu nasledujúcich pár rokov by sme chceli mať na Slovensku 200 predajní," povedal pri príležitosti slávnostného otvorenia BILLA predajne generálny riaditeľ Dariusz Bator.BILLA otvorením tejto predajne rozšírila svoje pôsobenie aj na južnom Slovensku a zaslúžila sa o vytvorenie 25 pracovných miest. "Nová predajňa spoločnosti BILLA v Želiezovciach je umiestnená v novopostavenom objekte, ktorý zmysluplne vypĺňa priestor v centre mesta, ktorý už tri dekády zíval prázdnotou. Verím, že rovnako zmysluplne doplní chýbajúci sortiment výrobkov a uspokojí dopyt svojich zákazníkov - obyvateľov mesta Želiezovce a okolitých obcí," uviedol vo svojom príhovore primátor Želiezoviec Ondrej Juhász.Čerstvé ovocie, zelenina, pečivo a mäso – to sú hlavné atribúty, o ktoré sa zákazníci posledné roky zaujímajú. Spoločnosť BILLA im prikladá vyšší význam, preto každé dve hodiny kontroluje čerstvosť ovocia a zeleniny, ktorá privíta zákazníkov hneď na vstupe do predajne. Zamestnanci zároveň každých 30 minút pripravujú pre svojich zákazníkov chrumkavý chlieb a pečivo. Široký výber sortimentu je dennodennou samozrejmosťou, na pultoch zákazníci nájdu viac ako šesťtisíc položiek.V novej predajni BILLA má svoje miesto aj obľúbený obslužný pult mäsa s ponukou bravčového, hydinového, hovädzieho mäsa, ale aj rôznych druhov sezónnych špecialít a mäsových výrobkov. Mäso do obslužného pultu je zavážané slovenskými i zahraničnými dodávateľmi päťkrát do týždňa, čím BILLA zabezpečuje svojim zákazníkom maximálnu čerstvosť, kvalitu a servis. Okrem zvýhodnených cien mäsa a hydiny v letákových a mimoletákových akciách si v obslužnom pulte budú môcť zákazníci zakúpiť aj tovar v ponuke týždňa. V jeho blízkosti bude umiestnený aj pult s teplým jedlom, ktorého ponuka sa bude obmieňať.Zákazníci si nebudú musieť vážiť ovocie a zeleninu sami, ale im ju odvážia pokladníci Billy priamo na pokladni. K dispozícii budú mať štyri pokladne. Samozrejmosťou pri každej predajni Billa sú parkovacie miesta, pre komfortný nákup.