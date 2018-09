V Kolumbii zatvorili múzeum venované životu narkobaróna Pabla Escobara

Na archívnej snímke vľavo Pablo Escobar. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bogota 21. septembra (TASR) - Kolumbijská polícia zatvorila provizórne múzeum zasvätené životu narkobaróna Pabla Escobara. Zdôvodnila to tým, že jeho vedenie nemalo povolenie potrebné na prevádzkovanie takejto inštitúcie, informovala v piatok agentúra AP.Polícia vo štvrtok oznámila, že v múzeu vykonala ešte v stredu raziu, v čase ktorej v ňom bolo sedem návštevníkov. Na presklené vstupné dvere následne nalepila oznam o zatvorení múzea.Múzeum v meste Medellín zriadené v jednom z niekdajších Escobarových domov prevádzkoval jeho 71-ročný brat Robetro Escobar. Vystavovali v ňom narkobarónov nábytok, osobné predmety či vozidlá - vrátane jedného so stopami po výstreloch. Sprievodcovia sa na prehliadkach o Escobarovi vyjadrovali pochvalne a opisovali ho ako hrdinu v boji proti establishmentu, uviedla agentúra DPA.Múzeum bolo obľúbenou turistickou atrakciou v rámci prehliadok zameraných na históriu tohto mesta, kolísky mocného medellínskeho kartelu, ktorému šéfoval Pablo Escobar. Turistom na prehliadkach ukazovali viaceré miesta spriaznené s narkobarónovým životom, jeho hrobku i dom, na ktorý svojho času útočili jeho nepriatelia.Starosta Medellínu Federico Gutiérrez v tejto súvislosti uviedol, že takéto turistické prehliadky sú síce legálne, avšak on sám ich nemá rád, keďže propagujú "mafiánsku kultúru".