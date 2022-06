BILLA podporuje udržateľné podnikanie. Na prevoz tovarov využíva vratné eko prepravky

Opakovane použiteľné prepravky sú budúcnosť

Spoločnosť BILLA vedie svoju podnikateľskú činnosť tak, aby mala čo najmenší vplyv na životné prostredie. Aj preto pre ňu nie sú cudzie princípy cirkulárnej, čiže obehovej ekonomiky. Cieľom takéhoto hospodárstva je nevytvárať odpad, ale všetky produkty na trhu zrecyklovať, opraviť a opätovne používať. Túto udržateľnú ekonomiku BILLA už 14 rokov podporuje využívaním ekologických prepraviek od spoločnosti IFCO, ktoré slúžia na prevoz čerstvých produktov, napríklad mäsa, pečiva či ovocia a zeleniny. Len za rok 2021 sa spoločnosti BILLA podarilo vďaka eko prepravkám ušetriť 1 177 238 kilogramov emisií škodlivého oxidu uhličitého, ktorý by inak unikol do ovzdušia zo 692 automobilov. Predišlo sa stovkám ton pevného odpadu a usporili sa aj veľké objemy vody a elektrickej energie. A keďže prepravky IFCO veľmi dobre chránia tovar, ktorý je v nich uložený, ich používaním predišla BILLA v roku 2021 necelým 107 tonám poškodených výrobkov."Ochrana životného prostredia nie je pre nás v BILLA len nič nehovoriacou frázou. Uvedomujeme si, že prírodné zdroje sú ohrozené a že každý z nás musí urobiť niečo pre to, aby sme tento stav zvrátili. Využívaním udržateľných, vratných prepraviek predchádzame vzniku odpadov, škodlivých skleníkových plynov a šetríme cenné vodné zdroje," povedal Arnd Riehl, generálny riaditeľ BILLA.Prepravky od firmy IFCO tvorí 100 % recyklovateľný odolný plast, pričom pri ich výrobe sa spotrebuje oveľa menej vody ako pri výrobe jednorazových kartónových obalov. Keďže ich v rámci dodávateľského reťazca môžno použiť až 120-krát každú, nevzniká zbytočný obalový odpad. Ak sa poškodia, opravia sa alebo sa zrecyklujú na nové IFCO prepravky, čím sa zabráni plytvaniu materiálom. Prepravky IFCO typu Lift Lock, ktoré BILLA aktuálne využíva, získali navyše ako jediný vratný obal v Európe certifikát Cradle to Cradle Silver za udržateľnosť. Táto norma zaručuje, že vo výrobnom procese nie sú prítomné toxické látky, využívajú sa obnoviteľné zdroje energie a rozumne sa hospodári s vodou. "Sme veľmi radi, že spoločnosť BILLA je už dlhé roky našim stabilným partnerom v oblasti udržateľnosti dodávateľského reťazca čerstvých výrobkov. Táto spolupráca významne napomáha k ochrane prírodných zdrojov, ktoré je potrebné zachovať pre budúce generácie. Vďaka našim ekologickým prepravkám dokazujeme, že životné prostredie možno chrániť deň čo deň aj v takom rýchlo sa meniacom biznise, akým je maloobchod," uviedol Christoph Trixl, viceprezident pre severnú a strednú Európu spoločnosti IFCO.