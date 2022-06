SaS sa opäť odmieta účastniť koaličných rád. Dôvodom sú útoky Matoviča, ktorý vraj len a len klame

Matovič vraj len a len klame

Údajné spiknutie poslancov

22.6.2022 - Pre opakované útoky ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) sa koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) opätovne odmieta zúčastňovať na koaličných radách.Ako ďalej liberáli uvádzajú vo vyhlásení, odmietajú akékoľvek rokovania s opozíciou o hlasovaní vo veci pripomienok prezidentky k prorodinným opatreniam.„Igor Matovič len a len klame a robí to tesne po tom, ako jeho poslanci prelomili veto prezidentky spolu s fašistami," konštatujú liberáli.Matovič v stredu na tlačovej konferencii povedal, že pred hlasovaním o vrátenom zákone o prorodinných opatreniach malo dôjsť „k spiknutiu“ poslancov strán Sloboda a Solidarita (SaS) Ak by sa to v hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) nedozvedeli, tak by podľa neho z klubu OĽaNO možno päť až sedem poslancov hlasovalo za veto prezidentky Zuzany Čaputovej . Šéf OĽaNO doplnil, že akonáhle sa informáciu o dohode v opozícii dozvedel, posunul ju poslancom OĽaNO.