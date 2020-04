BILLA spolu so svojimi dodávateľmi venovala seniorom z Bratislavského kraja potravinové balíčky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.4.2020 (Webnoviny.sk) -Ochorením COVID-19 sú najviac ohrození ľudia nad 65 rokov, ochorenie môže mať u nich dramatický priebeh, preto im úrady odporučili ostať doma a vychádzať naozaj len v nevyhnutných prípadoch. Keďže v Bratislave a okolí je momentálne najviac chorých, a teda je aj vyššie riziko, že seniori by mohli ochorieť, projekt pomoci spustila BILLA pod záštitou o. z. BILLA ľuďom práve v tomto regióne. "Všetci sa snažíme pomôcť, ako najlepšie vieme. Seniori majú síce vyčlenené hodiny, kedy sú uprednostnení pri nákupoch, ale ideálne by bolo, keby nákup prišiel za nimi až pred prah ich domovov," hovorí Jana Gregorovičová, podpredsedníčka o. z. BILLA ľuďom. BILLA oslovila svojich dodávateľov, či by sa nespojili pre dobrú vec a zabezpečili základné potraviny a drogériu do balíčkov na distribúciu. "Veľmi nás teší pozitívny záujem od oslovených partnerov, podarilo sa nám vyskladať plnohodnotný balíček, od cestovín, konzerv, pitného režimu, sušienok až po kozmetické a hygienické potreby. Obsah potravín bol vybratý s ohľadom na seniorov a ich zdravie. Oceňujeme výber produktov so zníženým obsahom tukov, soli a cukru," dopĺňa J. Gregorovičová.Distribúcia balíčkov prebehla v dvoch líniách. Tou prvou bola spolupráca s vybranými bratislavskými mestskými časťami, ktoré najlepšie vedia, koľko seniorov odkázaných na pomoc druhých evidujú a kde sa nachádzajú. Zástupcovia mestských častí si prišli po balíky a seniorom ich v spolupráci s dobrovoľníkmi doviezli priamo až domov. "Sme veľmi radi, že spoločnosť BILLA so svojimi dodávateľmi nám pomáha starať sa o tých najzraniteľnejších. V Karlovej Vsi odovzdáme potravinovú pomoc seniorom, ktorých táto epidemiologická situácia zasiahla najviac. Každá ďalšia pomoc je vítaná. Naše vlastné sily nestačia, všetky dary budeme distribuovať aj s pomocou dobrovoľníkov ľuďom, ktorí ju potrebujú," hovorí Dana Čahojová, starostka mestskej časti Karlova Ves.Druhá línia pomoci spočívala v názve samotnej iniciatívy "Sused pomôž susedovi seniorovi". V rámci výzvy sa ozvalo množstvo ľudí, ktorí majú vo svojom okolí seniorov a chceli im takto pomôcť. Tí osobne prišli do školiaceho strediska BILLA, kde sa balíky pripravujú. Seniori sa im veľmi potešili, mnohí z nich mali slzy v očiach, ako napríklad 83-ročná pani Mária z Bratislavy: "Som šťastná, že na nás dobrí ľudia myslia. V posledných dňoch radšej ani nechodím von, keď naozaj nemusím. A vďaka tomuto balíčku teraz môžem ostať dlhšie v bezpečí domova."Táto aktivita sa stretla s pozitívnou odozvou od všetkých zapojených. Počas rozdeľovania balíkov mestským častiam i jednotlivým seniorom sa stretli dobrovoľníci z BILLA, ako aj z mestských častí, ktorí sa nebáli ani manuálnej práce a navzájom si pomáhali s ich distribúciou.Za flexibilnú podporu produktov pre seniorov ďakuje BILLA svojim dodávateľom: Adano, Bonduelle, Calvo, Cessi, Colgate, Deva, Dr. Oetker, Gianna, GlaxoSmithKline, Gullón Sugar Free, Henkel, Kláštorná, Liptov, Max Sport, Naturfarm, Nestlé, Palma, PALMOLIVE, Pečivárne Liptovský Hrádok, Popradská, Rio mare, Savencia, SLOVAKIA, TEEKANNE, Vest, Vitana.Informačný servis