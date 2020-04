Košice pomáhajú najzraniteľnejším počas sviatkov, penzisti dostanú informačné balíčky s poskytovanými službami

Užitočné informácie

Bude poskytnutá adresná pomoc

8.4.2020 - Mesto Košice začína oddnes s distribúciou balíčkov do domácností približne 42-tisíc seniorov vo veku 65 a viac rokov. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Fabian. Obálky budú obsahovať leták s informáciami a užitočnými kontaktmi vrátane výhod, na ktoré majú seniori nárok počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu.Práve ľudia v tomto veku sú najrizikovejšou skupinou z pohľadu šírenie tejto epidémie a preto majú mať zabezpečenú zvýšenú starostlivosť a ochranu.„Každému z nich chceme pomôcť a priamo na obálke nájdu aj svoj 7-miestny číselný osobný kód. Prostredníctvom neho sa môžu zaregistrovať a využívať tak služby mesta, ktoré im v tejto mimoriadnej situácii poskytneme. Automatický systém z nášho call centra, ktorý sme vyvinuli v spolupráci so spoločnosťou Antik, ich následne bude kontaktovať a zistí, o aký typ služby alebo druh sociálnej pomoci majú záujem. Mesto Košice na rôzne sociálne opatrenia vyčlenilo 1,4 milióna eur, ktoré sú k dispozícii aj na tieto účely,“ informoval košický primátor Jaroslav Polaček.Seniori sa v prípade záujmu o niektorú z ponúkaných druhov sociálnej pomoci môžu registrovať do databázy mesta Košice zo svojho telefónu, čo bude pre nich výhodou pri prijímaní spätných volaní.Ak vlastný telefón nemajú, môžu tak urobiť cez svojich rodinných príslušníkov alebo známych. V takom prípade však už vzájomná interakcia medzi nimi a mestom bude zložitejšia.Každému zaregistrovanému záujemcovi bude prostredníctvom smart riešení poskytnutá adresná pomoc.„Na základe doterajších poznatkov z call centra mesta Košice sa predpokladá, že seniori budú mať záujem o potravinovú pomoc, respektíve hygienické balíčky. Mnohí osamelí seniori zas budú v rámci psychosociálnej pomoci vďační za niekoho, kto sa s nimi porozpráva,“ dodal Fabian.