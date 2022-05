BILLA spolu so svojimi zákazníkmi venuje na pomoc utečencom z Ukrajiny viac ako 23 358 eur

9.5.2022 (Webnoviny.sk) -Sieť supermarketov BILLA ako spoločensky zodpovedná firma nadviazala už niekoľko dní po vypuknutí vojnového konfliktu u našich východných susedov spoluprácu s uznávanou neziskovou organizáciou Človek v ohrození, ktorá pomáha v ohniskách konfliktov, vrátane toho na Ukrajine. Prostredníctvom finančnej zbierky spustenej 15. marca mohol odídencom z Ukrajiny pomôcť každý zákazník BILLA, a to prispením sumy 1 euro, 2 eurá alebo 5 eur pri platbe kartou.Vďaka ochote a spolupatričnosti zákazníkov sa sieti BILLA podarilo vyzbierať 11 679 eur, pričom spoločnosť sa túto sumu rozhodla zdvojnásobiť. Organizácii Človek v ohrození, ktorá pomáha utečencom z Ukrajiny, tak celkovo poputuje 23 358 eur. "Vojnový konflikt na Ukrajine nás mimoriadne znepokojil a hlboko súcitíme s ľuďmi, ktorí kvôli nemu prichádzajú doslova o všetko. Sme nesmierne radi, že máme citlivých zákazníkov so srdcom na správnom mieste, vďaka ktorým sa podarilo vyzbierať naozaj krásnu sumu. Úprimne im za to ďakujeme. Veríme, že celková suma 23 358 eur, ktorú venujeme na podporu Ukrajine, pomôže aspoň sčasti zlepšiť životnú situáciu ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy," povedal Arnd Riehl, generálny riaditeľ BILLA."Ďakujeme spoločnosti BILLA a všetkým jej zákazníkom, ktorým osudy ľudí utekajúcich pred vojnou nie sú ľahostajné. Vážime si, že sa rozhodli pridať práve k pomoci Človeka v ohrození. Spoločne vraciame dôstojnosť tým, ktorí zo dňa na deň stratili bezpečie, svoje domovy a veľakrát aj svojich blízkych," povedala Lenka Kačmárová, manažérka komunikácie a PR Človeka v ohrození.Spoločnosť popri finančnej zbierke od začiatku konfliktu poskytuje ukrajinským utečencom potravinovú pomoc, a to prostredníctvom Slovenského Červeného kríža a neziskovej organizácie Človek v ohrození. Stále je tiež aktívna verejná zbierka tejto organizácie – darcovia môžu ľuboboľný finančný príspevok poslať na účet SK39 1100 0000 0029 4101 6716 (variabilný symbol 1111) alebo zaslaním prázdnej SMS na číslo 837 (každou SMS-kou darca prispeje sumou 5 eur). Viac informácií je na webstránke https://clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina/ Informačný servis