Prezidentka Čaputová ocenila významné osobnosti Slovenska, medzi 25 ocenenými je i Tóth a Hossa

Medailu prezidenta si odniesla Berkyová

Ocenený bol aj Marián Hossa

Kríž M. R. Štefánika dostala Kosturíková

Prezidentka ocenila aj Mateja Tótha

8.5.2022 - Prezidentka SR Zuzana Čaputová počas slávnostného večera odovzdala vyznamenania 25 osobnostiam z politického, vedeckého, kultúrneho a spoločenského života.získala za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti školstva a národnostného školstva Rad Ľudovíta Štúra II. triedy.dostala za mimoriadne šírenie dobrého mena SR v zahraničí in memoriam Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.bola vyznamenaná Medailou prezidenta SR za významné zásluhy o rozvoj SR v sociálnej oblasti, najmä v oblasti práce s marginalizovanými komunitami.získala za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj SR Pribinov kríž II. triedy aobdržal Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti vedy, ako aj za šírenie dobrého mena SR v zahraničí.získal za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v sociálnej oblasti, najmä v oblasti zdravotníctva Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.dostala in memoriam Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj a tiež za ľudské práva a slobody a ich ochranu.Za mimoriadny rozvoj SR v oblasti kultúry získalaPribinov kríž I. triedy.obdržal Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenska v oblasti športu aobdržal rovnaké ocenenie za mimoriadne šírenie dobrého mena SR v zahraničí najmä v oblasti dizajnu.prezidentka ocenila za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí Radom Ľudovíta Štúra II. triedy.získal Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj a tiež za rozvoj ľudských práv a slobôd a ich ochranu.dostala in memoriam Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy za zásluhy o záchranu ľudského života s nasadením vlastného života. Milan Lapin obdržal Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti vedy azískala za významné zásluhy o rozvoj SR v oblasti kultúry Medailu prezidenta Slovenskej republiky.Rad Ľudovíta Štúra I. triedy získal za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v sociálnej oblasti a v oblasti zdravotníctvazískal Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti vedy, najmä v oblasti onkológie. Rovnaké ocenenie obdržal za mimoriadny rozvoj SR v oblasti kultúry ajobdržala Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj SR a za rozvoj Slovenska v oblasti kultúry a umenia získala Rad Ľudovíta Štúra II. triedyobdržala Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj a tiež za ľudské práva a slobody a ich ochranu. Za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti športu získal Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Matej Tóth. Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj a tiež za rozvoj ľudských práv a slobôd a ich ochranu získali in memoriamOcenenia mala prezidentka SR pôvodne odovzdávať 1. januára tohto roka. Nestalo sa tak pre nepriaznivú pandemickú situáciu.