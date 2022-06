BILLA vstupuje do sveta e-commerce. Zákazníci začínajú na nákupy využívať aplikáciu Wolt

21.6.2022 (Webnoviny.sk) -Elektronické služby a online nákupy z pohodlia domova sú bežnou súčasťou života Slovákov. Aj preto sa spoločnosť BILLA rozhodla poskytnúť svojim zákazníkom možnosť nakupovať potraviny i nepotravinový sortiment prostredníctvom internetu. Začiatkom mája sa spojila s fínskou technologickou spoločnosťou Wolt, ktorá prevádzkuje komerčnú platformu vo viacerých slovenských mestách. Nákupy cez aplikáciu Wolt alebo www.wolt.sk BILLA testuje v Bratislave, konkrétne v šiestich predajniach nachádzajúcich sa v mestských častiach Ružinov, Nové Mesto, Dúbravka, Karlova Ves, Podunajské Biskupice a Petržalka.Používatelia nájdu v aplikácii široký sortiment potravín – od čerstvej zeleniny, ovocia a pečiva cez mliečne a mäsové výrobky až po mrazené a trvanlivé potraviny. Nechýba ani drogéria, potreby do domácnosti či krmivo pre domácich miláčikov, dovedna viac ako 2 500 produktov. Produkty z BILLA jej pracovníci starostlivo vyberú a zabalia. V prípade chladených a mrazených potravín ich kuriéri Woltu umiestnia pri prevoze do termoboxov s chladiacou zmesou."Sme veľmi radi, že niekoľko týždňov od spustenia predaja nášho sortimentu cez Wolt si táto online služba našla množstvo priaznivcov. Kuriéri nosia zákazníkom domov najmä čerstvé potraviny, pri ktorých, samozrejme, garantujeme prvotriednu kvalitu. Spoluprácou s platformou Wolt dokazujeme, že sme moderná spoločnosť pripravená vyhovieť požiadavkám moderného zákazníka. Rozširovanie portfólia e-commerce služieb patrí medzi naše najväčšie priority v najbližších rokoch," povedal Arnd Riehl, generálny riaditeľ BILLA na Slovensku.Prevádzky BILLA sú v platforme Wolt otvorené celý týždeň, a to v čase medzi 9. až 21. hodinou, v závislosti od predajne. Presné otváracie hodiny ľudia nájdu v informáciách v aplikácii. Cena doručenia sa odvíja od lokality, z ktorej zákazník objednáva a začína sa od 1,49 eur. Táto služba je tiež ohľaduplná k životnému prostrediu, pretože objednávky doručujú kuriéri zákazníkom v ekologických taškách z plne kompostovateľného, recyklovateľného papiera. Uhlíková stopa z každej donášky je zároveň spoločnosťou Wolt kompenzovaná investíciami do ekologických projektov."Donáška potravín je na Slovensku v porovnaní s okolitými krajinami stále v začiatkoch. Preto som rád, že sa BILLA spolu s nami rozhodla túto službu podporiť a ponúknuť svojim zákazníkom pohodlie domova a úsporu času pri výbere kvalitných potravín. Už od spustenia tejto služby vidíme vo Wolte veľký záujem a zákaznícku spokojnosť tých, ktorí už donášku vyskúšali," povedal generálny riaditeľ Wolt Slovensko Tomáš Beniak.Informačný servis