Ste diabetik? Riziko straty zraku u vás môže odhaliť umelá inteligencia

21.6.2022 (Webnoviny.sk) -"Štatistiky z posledných rokov na Slovensku ukazujú, že očné komplikácie trápia takmer 30% diabetikov. Pravidelná návšteva očného lekára by preto mala byť pre diabetikov samozrejmosťou," vysvetľuje hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Zdravotná poisťovňa si preto pre svojich poistencov, ktorí trpia diabetom, pripravila unikátnu novinku. Možnosť nechať si vyšetriť zrak aplikáciou Aireen. Je založená na umelej inteligencii a oproti bežne dostupným vyšetrovacím metódam dokáže odhaliť riziko straty zraku oveľa skôr, rýchlejšie a presnejšie. Len v testovacej prevádzke vyhodnotila aplikácia 1,2 miliónov záberov očných sietnic, ktoré boli v rôznych fázach diabetickej retinopatie. No a v týchto dňoch prišla už aj na Slovensko!Oční lekári ambulancií očnej kliniky Neovízia, najskôr vyhotovia snímky vášho oka. Následne spustia diagnostiku aplikácie AIREEN, a v priebehu desiatich sekúnd aplikácia zanalyzuje a vyhodnotí snímky očného pozadia s vysokou presnosťou. Výsledok o stave svojich očí sa tak dozviete prakticky okamžite."V rámci nášho programu starostlivosti o diabetikov túto modernú metódu môžu podstúpiť všetci poistenci Union zdravotnej poisťovne, ktorí trpia cukrovkou," povedala Elena Májeková, členka predstavenstva. Ako ďalej vysvetlila, aplikácia prichádza do slovenských ambulancií skutočne včas. "S narastajúcim počtom novodiagnostikovaných pacientov a pacientiek s tehotenskou cukrovkou sme zaznamenali zhoršenú dostupnosť oftalmologického vyšetrenia. Preto sme sa rozhodli zjednodušiť prístup všetkým našim poistencom a vo vybraných ambulanciách môžu využiť aj unikátnu pomôcku AIREEN, ktorá včasne odhalí zmeny na očnom pozadí", približuje výhody nového benefitu Elena Májeková, členka predstavenstva Unionu.Na toto špeciálne vyšetrenie vás môže odoslať váš všeobecný lekár a tiež ošetrujúci diabetológ. Objednať sa na bezplatné vyšetrenie je možné v jednej z troch očných kliník Neovízie na Slovensku:Adresa: Röntgenova 26Tel: 0911 345 110E-mail: info@neovizia.sk Adresa: Dlhé Hony 9Tel.: 0918 588 020E-mail: poprad@neovizia.sk Starohájska 2 (Poliklinika Družba)Tel.: 0905 989 160E-mail: trnava@neovizia.sk