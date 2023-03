BILLA Žampa Cup – jedinečný záver zimnej sezóny

BILLA ŽAMPA CUP, ideálne miesto na prvý kontakt s lyžami

Preteky, zábava, ale aj hromadný lyžiarsky zjazd

Olympijská dedina na pretekoch BILLA ŽAMPA CUP

27.3.2023 (SITA.sk) -Do kalendára zimnej sezóny sa preteky BILLA ŽAMPA CUP po prvýkrát zapísali pred ôsmimi rokmi. Počas svojej existencie prešli rôznymi vylepšeniami, pričom v aktuálnom 8. ročníku už organizátori museli podujatie predĺžiť na celý víkend. Začínajúci, ako aj pokročilí pretekári si totiž svojim záujmom doslova vypýtali o deň naviac. "Recept na úspech pretekov BILLA ŽAMPA CUP je veľmi jednoduchý. BILLA je rodinne orientovaná spoločnosť, ktorá kladie dôraz na zdravý životný štýl a pohyb v rôznych formách, ale inšpiruje tiež k hodnotám, akými bratia Žampovci nepochybne disponujú. Pri príprave podujatia sme sa zhodli na tom, že získať vzťah k športu, ktorý človek nikdy neskúsil, je náročné. Spoločne sme preto odstránili čo najviac potenciálnych faktorov, ktoré by deti limitovali postaviť sa na lyže," vysvetľuje Jana Gregorovičová, senior CSR špecialistka BILLA.Adam, Andreas a Teo sa každoročne snažia na Štrbskom Plese vytvoriť čo najlepšie podmienky, aby prilákali začiatočníkov, rekreačných jazdcov, ale aj nadšených lyžiarov. "Dlhodobo máme šťastie na ľudí, s ktorými spolupracujeme. Vďaka spoločnosti BILLA, generálnemu partnerovi pretekov, môžeme uskutočniť náš zámer o dostupnosti pre všetky deti, ktoré chcú začať alebo pokračovať s lyžovaním. Toto partnerstvo umožnilo okrem iného bezplatnú registráciu pre pretekárov či možnosť zadarmo si vyskúšať začiatočnícke lyžiarske aktivity. Sme radi, že BILLA stojí po našom boku na našich srdcových pretekoch, na ktorých nám obzvlášť záleží," zhodnotil Andreas Žampa.Ôsmy ročník pretekov BILLA ŽAMPA CUP dal už tradične príležitosť deťom od 7 do 16 rokov zmerať si sily v paralelnom slalome či vyskúšať jazdu zručnosti. Na návštevníkov čakalo aj BILLA koleso šťastia, ochutnávka produktov, testovanie nových modelov lyží a atraktívna tombola. Tak ako vlani, aj tento rok sa bratia Žampovci pokúsili na svah v Areáli zimných športov na Štrbskom Plese dostať naraz čo najviac lyží. Na BILLA ŽAMPA CUP-e sa nakoniec v hromadnom zjazde stretlo 246 malých aj veľkých lyžiarov.Víkend plný lyžovania a dobrej zábavy tento rok obohatilo aj podujatie Športuj, Slovensko v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom. Návštevníci si tak priamo na svahu užili ďalšie zimné olympijské aktivity s exkluzívnou bodkou v podobe autogramiády známych slovenských olympionikov."Dve veľké zimné podujatia, na ktoré sme veľmi hrdí, sa tento rok udiali počas jedného víkendu, čo prinieslo naozaj neopakovateľné možnosti, ako vytvoriť pre rodiny príležitosť tráviť spolu hodnotný čas. BILLA v dnešnej dobe plnej digitalizácie a virtuálnej reality dlhodobo upriamuje pozornosť veľkých aj malých na pozitívne účinky prirodzeného pohybu, ako aj na spoločné prežívanie zábavných a jedinečných aktivít. Veríme, že vďaka obom podujatiam bol posledný marcový víkend pre návštevníkov na Štrbskom Plese nezabudnuteľný," dodala Jana Gregorovičová.Tešíme sa na Vás o rok.Informačný servis