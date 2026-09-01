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01. septembra 2026
Billy Barman a Dievčatá zo SĽUK-u opäť spoja sily. Koniec roka prinesie tri výnimočné koncerty
Billy Barman a Dievčatá zo SĽUK-u odohrajú tri vianočné koncerty.
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To, čo pôvodne vzniklo ako jednorazový projekt, prerástlo do silnej tradície. Koniec roka bude preto opäť v znamení výnimočného hudobného spojenia skupiny Billy Barman a Dievčat zo SĽUK-u. Tri špeciálne koncerty sľubujú nielen overený repertoár, ale aj nové piesne a energickú šou plnú tanca.
Pre kapelu, ktorá má za sebou intenzívny rok plný vystúpení, predstavuje táto spolupráca špeciálne obdobie. „Tým, že za rok odohráme desiatky koncertov s našou štandardnou show, je práve koniec roka so SĽUK-om príjemným vytrhnutím zo stereotypu. Nehovoriac o tom, že okrem dievčat a nás, to očividne veľmi baví aj publikum,“ uvádza kapela Billy Barman.
Hoci ide o spojenie dvoch odlišných hudobných žánrov, obe telesá si na pódiu i mimo neho veľmi dobre rozumejú. Bubeník skupiny Billy Barman, Matej Ruman, prirovnáva členov SĽUK-u k elitnému tímu. „Dievčatá a chlapci zo SĽUK-u sú ako slovenská repre. Keďže sa jedná o totálnych profíkov, robiť s nimi je radosť. Mám pocit, že aj ich to s nami baví a navzájom sa v rámci umeleckého zámeru chápeme,“ pochvaľuje si kapela.
Súčasťou koncertného playlistu budú nepochybne aj skladby zo spoločného albumu Potichu. Podľa vyjadrenia kapely sú piesne Vrkoče a Jej sloboda obľúbenou povinnou jazdou, bez ktorej si fanúšikovia toto spojenie už nevedia predstaviť. Navyše, do začiatku prvého koncertu, ktorý sa uskutoční 23. novembra v Bratislave, plánuje Billy Barman vydať ešte jeden až dva single z pripravovaného nového albumu. Pričom minimálne jeden z nich by mal zaznieť priamo na vianočných koncertoch.
Tohtoročné turné zároveň prinesie ešte bohatší vizuálny zážitok. Na pódiu sa totiž nepredstavia nielen speváčky, ale omnoho väčšie teleso. „Cestuje s nami obrovský ansámbel zo súboru. Nie len dievčatá speváčky, ale aj tanečníci a tanečníčky. Takže nuda na stage-i rozhodne nebude,“ odkazujú hudobníci.
Ku koncertom Billy Barman už tradične patria aj legendárne afterparty. Kapela priznáva, že hoci na začiatku nad divokým záverom dňa neuvažuje, s blížiacimi sa dátumami koncertov sa spoločná afterparty stáva „akosi nevyhnutnou“. Podrobnosti o nej sa fanúšikovia dozvedia niekoľko dní pred štartom turné.
Vstupenky na vianočné koncerty, ktoré sa okrem Bratislavy uskutočnia aj v Prahe a Košiciach, sú dostupné na oficiálnej stránke skupiny Billy Barman.
BILLY BARMAN & DIEVČATÁ ZO SĽUK-U
VIANOČNÉ KONCERTY
23. november, 20:00, Bratislava – Stará tržnica
27. november, 20:00, Praha – Divadlo Archa
5. december, 20:00, Košice - Kunsthalle
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