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 24hod.sk    Gala    Hudba

01. septembra 2026

Peter Lipa, Gabriel Jonáš aj ďalší. Bratislavské jazzové dni 2026 odštartujú tromi výnimočnými duetmi


Tagy: Peter Lipa Bratislavské jazzové dni

Bratislavské jazzové dni (BJD) sa blížia a ich tohtoročný program symbolicky otvorí komorný koncert plný hudobných stretnutí.



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Peter Lipa, Gabriel Jonáš aj ďalší. Bratislavské jazzové dni odštartujú tromi výnimočnými duetmi

Bratislavské jazzové dni (BJD) sa blížia a ich tohtoročný program symbolicky otvorí komorný koncert plný hudobných stretnutí. Už 11. septembra sa v priestoroch novootvoreného Metropolu predstavia tri originálne hudobné dvojice: Peter Lipa & Gabriel Jonáš, Dániel Szebény & Dániel Usztics a Simona Hulejová & Ľubomír Gašpar. Tradičný septembrový warm-up tak ponúkne večer, v ktorom sa jazz stretne s blues, folklórom, šansónom aj osobitou hudobnou improvizáciou. 24hod.sk o tom informovala PR manažérka Silvia Turnerová.

Otvárací koncert bude patriť Petrovi Lipovi, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou slovenského jazzového života aj samotných BJD. Tentoraz sa predstaví v intímnom duu s legendárnym klaviristom Gabrielom Jonášom. Ich spolupráca ponúkne priestor pre hudbu, ktorá nestojí na veľkom ansámblovom zvuku, ale na dialógu dvoch výrazných osobností a ich schopnosti reagovať na seba v každom okamihu.

Druhé duo prinesie na pódium hudobníkov spoza južnej hranice. Maďarský spevák a klavirista Dániel Szebény patrí k výrazným osobnostiam súčasnej maďarskej jazzovej scény a medzi jeho obdivovateľov patrí aj legendárny hudobník Gábor Presser. Szebény má za sebou aj výrazné medzinárodné skúsenosti – absolvoval americké turné po boku virtuóznej basgitaristky Mohini Deyovej. Jeho hudobným partnerom bude Dániel Usztics, rešpektovaný maďarský jazzový a bluesový basgitarista. Ich spoločné vystúpenie prinesie spojenie spevu, klavíra, basy a výrazného hudobného rukopisu.

Vstupenky na Bratislavské Jazzové Dni 2026 online tu https://www.ticketportal.sk/event/Bratislavske-Jazzove-Dni-2026?ID_partner=60

Tretie duo vytvorí Simona Hulejová a Ľubomír Gašpar, ktorých hudobná cesta vedie cez folklór, jazz aj klasickú hudbu. Práve toto prepojenie sa výrazne odráža v ich tvorbe a aranžmánoch. Publikum sa môže tešiť na pestrú hudobnú mozaiku, v ktorej zaznejú trávnice, jazzové štandardy, rómske piesne aj francúzsky šansón. Ich vystúpenie tak prinesie ďalší z charakteristických prvkov Jazzákov – schopnosť prepájať jazz s hudobnými tradíciami a žánrami z rôznych častí sveta.

Otvárací koncert zároveň predstaví novú koncertnú adresu. Septembrový warm-up sa po prvý raz uskutoční v legendárnom Metropole na Špitálskej ulici, ktorý sa stane priestorom pre večer postavený na blízkosti hudobníkov a publika. Tri dvojice, tri odlišné hudobné príbehy a jeden spoločný večer tak 11. septembra otvoria ďalšiu kapitolu Bratislavských jazzových dní.

Vstupenky na Bratislavské Jazzové Dni 2026 online tu https://www.ticketportal.sk/event/Bratislavske-Jazzove-Dni-2026?ID_partner=60 


Tagy: Peter Lipa Bratislavské jazzové dni
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