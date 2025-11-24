Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Tlačové správy

Billy Barman a dievčatá zo SĽUK-u v sprievode unikátnej vizualizácie od Ploom prinesú predvianočnej Bratislave silný hudobný zážitok


Tagy: PR Vianočný koncert

Vo štvrtok 4. decembra sa v priestoroch Starej tržnice v Bratislave stretnú jedinečné hudobné aranžmány, tradičné slovenské piesne a príjemná predvianočná atmosféra. Billy ...



bb x sluk stara trznica 072 676x451 24.11.2025 (SITA.sk) - Vo štvrtok 4. decembra sa v priestoroch Starej tržnice v Bratislave stretnú jedinečné hudobné aranžmány, tradičné slovenské piesne a príjemná predvianočná atmosféra. Billy Barman a dievčatá zo SĽUK-u sa na pódium vrátia v spojení, ktoré pred pár rokmi vyvolalo nadšené reakcie naprieč celým Slovenskom. Tento rok však návštevníkov čaká ešte o niečo bohatší zážitok.


O vizuálny rozmer koncertu sa postará Ploom – ten sa okrem dlhodobej podpory umelcov zameriava aj na tvorbu estetických inštalácií a zážitkov. Po skúsenostiach s inými partnerskými projektami s návrhármi a hudobníkmi sa kreatívny tím Ploom pustil do tvorby vizuálnej show pre jednu z najobľúbenejších domácich kapiel, ktorá je zároveň ambasádorom značky.

Výsledkom je spojenie moderných technológií, dychberúcej svetelnej práce a autentickej atmosféry, ktorú umocňuje prítomnosť slovenských ľudových prvkov. Pódium oblečené do novej scénografie dodáva koncertnému programu originálny rozmer, ktorý prepája modernú energiu s tradičným folklórom.

Čo čaká za bránami Starej tržnice


Na koncerte zaznie prierez celej tvorby Billy Barman vrátane piesní z posledného albumu Galéria duševného zdravia. Dievčatá zo SĽUK-u dodajú vystúpeniu charakteristickú farebnosť – hlasovú, rytmickú aj pohybovú – a kapela zase svoj typický indie-rockový drive.

"My dievčatá máme veľmi radi a koncertovanie s nimi je pre nás vždy radosť. Tentokrát nás čaká nadupaný týždeň, počas ktorého odohráme päť koncertov v piatich slovenských mestách a jednom českom. Tešíme sa, že tento program prinesiem ľuďom práve v predvianočnom období," hovoria Billy Barman.

Po rýchlom vypredaní prvého bratislavského koncertu sa skupina rozhodla pridať ďalšiu show, ktorú odohrajú 4. decembra v srdci námestia SNP v Starej tržnici. Lístky na vystúpenie sú dostupné tu.

Ploom ako partner tvorivých hlasov


Spolupráca s Billy Barman je príznačnou bodkou za rokom, ktorý sa pre Ploom niesol v znamení výrazných autorských projektov a partnerstiev s tvorcami, ktorí majú čo povedať. Aj tento rok sa s podporou Ploom na ikonickom americkom festivale Burning Man predstavil DJ Tysker. Ten sa len vlani stal vôbec prvým Slovákom, ktorý si zahral pred 80-tisícovým davom v Black Rock City.

Od nevadskej púšte, cez módne móla, letné festivaly, až po vizuálnu show koncertu Billy Barman v Starej tržnici – Ploom tento rok priniesol nezameniteľné umelecké zážitky.

"Naším cieľom je podporovať talenty, ktoré majú čo povedať a neboja sa posúvať hranice. Tvorba týchto umelcov s ľuďmi rezonuje, je inšpiráciou a zároveň odráža naše vlastné hodnoty. Spája technickú precíznosť, kreativitu a autentickosť," hovorí Lýdia Valentová zo spoločnosti JTI, ktorá stojí za značkou Ploom.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Billy Barman a dievčatá zo SĽUK-u v sprievode unikátnej vizualizácie od Ploom prinesú predvianočnej Bratislave silný hudobný zážitok © SITA Všetky práva vyhradené.

