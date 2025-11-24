|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 24.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Emília
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. novembra 2025
Prešovské vianočné trhy čoskoro odštartujú, budú ekologickejšie a návštevníkom ponúknu viaceré programové novinky
Prešovské vianočné trhy sa uskutočnia aj tento rok v dvoch termínoch. Prvá časť od utorka 25. novembra do utorka 23. decembra a po krátkej prestávke opäť od piatka 26. do stredy ...
Zdieľať
24.11.2025 (SITA.sk) - Prešovské vianočné trhy sa uskutočnia aj tento rok v dvoch termínoch. Prvá časť od utorka 25. novembra do utorka 23. decembra a po krátkej prestávke opäť od piatka 26. do stredy 31. decembra. Organizátori avizujú ekologickejší priebeh podujatia a viacero programových noviniek.
Ako informoval manažér marketingovej komunikácie Parku kultúry a oddychu v Prešove František Karlík, Prešovské vianočné trhy prinesú bohatý hudobný program naprieč rôznymi žánrami, ale aj chutné jedlo a nápoje podávané vo vratných pohároch.
"Prešovské Vianočné trhy posúvame každý rok o krok ďalej, a to programom, službami aj atmosférou, ktorá spája celé mesto. Tento ročník bude mimoriadnym podujatím s viacerými novinkami, ktoré odhalíme až priamo na mieste," uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.
V centre mesta bude takmer 70 stánkov s remeselným tovarom, občerstvením a vianočnými produktmi. K dispozícii budú rôzne výrobky, šperky, oblečenie, papuče, rukavice, perníky, medovníky, hračky, knihy, vianočné stromčeky a mnoho ďalšieho.
Návštevníci trhov si budú môcť pochutiť na langošoch, šiškách, grilovaných špecialitách, trdelníkoch, výrobkoch z mäsa, grilovaných syroch, cukrovej vate, popcorne či zákuskoch. Zohriať sa môžu aj pri voňavom punči, medovine, varenom víne a iných tradičných alko a nealko nápojoch.
Návštevníci si budú môcť vychutnať nápoje vo vratných pohároch so šarišskou potlačou. Pri kúpe prvého nápoja zaplatia zálohu dve eurá, pohár si môžu ponechať ako suvenír, alebo ho vrátiť na vyznačených miestach.
"Tento rok sme sa zamerali na zatraktívnenie tzv. detskej zóny s kolotočmi. Doplnili sme ju o menšie ruské kolo a v priestore pri soche koňa vznikne nová gastro zóna, ktorá poteší malých aj veľkých. Jej súčasťou bude aj drevená chalúpka s ponukou občerstvenia. Naším cieľom je oživiť túto časť trhov a zvýšiť jej návštevnosť," uviedla riaditeľka PKO Barbora Rusiňáková.
Hudobný program na pódiu pred Konkatedrálou sv. Mikuláša prinesie vystúpenia skupín Hrdza, Hudba z Marsu, Banda, Lomnické Čháve, La Gioia, Muzička, Robo Šimko a Massriot či ďalších interpretov. Chýbať nebudú ani detské folklórne súbory. Vianočné trhy doplní tradičný Primátorský punč, ktorý sa bude podávať počas piatkov 12. a 19. decembra, pričom výťažok poputuje na charitatívne účely.
V meste bude opäť umiestnený drevený betlehem aj alej 31 vianočných stromčekov ozdobených žiakmi prešovských škôl z recyklovaných materiálov. Vianočný stromček pred Konkatedrálou rozsvietia deti spolu s Mikulášom 6. decembra. Štefanská zábava 26. decembra ponúkne vystúpenie Pavla Calltu a DJ Jose Garciu. Silvestrovský program vyvrcholí koncertom kapely Bijouterrier a po polnoci vystúpením DJ Fonbox.
Počas pracovných dní a sobôt budú predajné stánky s tovarom otvorené od 10:00 do 19:00, stánky s občerstvením budú k dispozícii od 11:00 do 22:00. Počas nedieľ budú otvorené všetky predajné stánky od 12:00 do 19:00. V stánkoch s občerstvením návštevníkov obslúžia do 22:00. Organizátorom podujatia je Park kultúry a oddychu Prešov v spolupráci s mestom Prešov.
Zdroj: SITA.sk - Prešovské vianočné trhy čoskoro odštartujú, budú ekologickejšie a návštevníkom ponúknu viaceré programové novinky © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako informoval manažér marketingovej komunikácie Parku kultúry a oddychu v Prešove František Karlík, Prešovské vianočné trhy prinesú bohatý hudobný program naprieč rôznymi žánrami, ale aj chutné jedlo a nápoje podávané vo vratných pohároch.
"Prešovské Vianočné trhy posúvame každý rok o krok ďalej, a to programom, službami aj atmosférou, ktorá spája celé mesto. Tento ročník bude mimoriadnym podujatím s viacerými novinkami, ktoré odhalíme až priamo na mieste," uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.
Návštevníkov čaká takmer 70 stánkov
V centre mesta bude takmer 70 stánkov s remeselným tovarom, občerstvením a vianočnými produktmi. K dispozícii budú rôzne výrobky, šperky, oblečenie, papuče, rukavice, perníky, medovníky, hračky, knihy, vianočné stromčeky a mnoho ďalšieho.
Návštevníci trhov si budú môcť pochutiť na langošoch, šiškách, grilovaných špecialitách, trdelníkoch, výrobkoch z mäsa, grilovaných syroch, cukrovej vate, popcorne či zákuskoch. Zohriať sa môžu aj pri voňavom punči, medovine, varenom víne a iných tradičných alko a nealko nápojoch.
Vratné poháre
Návštevníci si budú môcť vychutnať nápoje vo vratných pohároch so šarišskou potlačou. Pri kúpe prvého nápoja zaplatia zálohu dve eurá, pohár si môžu ponechať ako suvenír, alebo ho vrátiť na vyznačených miestach.
"Tento rok sme sa zamerali na zatraktívnenie tzv. detskej zóny s kolotočmi. Doplnili sme ju o menšie ruské kolo a v priestore pri soche koňa vznikne nová gastro zóna, ktorá poteší malých aj veľkých. Jej súčasťou bude aj drevená chalúpka s ponukou občerstvenia. Naším cieľom je oživiť túto časť trhov a zvýšiť jej návštevnosť," uviedla riaditeľka PKO Barbora Rusiňáková.
Bohatý hudobný program
Hudobný program na pódiu pred Konkatedrálou sv. Mikuláša prinesie vystúpenia skupín Hrdza, Hudba z Marsu, Banda, Lomnické Čháve, La Gioia, Muzička, Robo Šimko a Massriot či ďalších interpretov. Chýbať nebudú ani detské folklórne súbory. Vianočné trhy doplní tradičný Primátorský punč, ktorý sa bude podávať počas piatkov 12. a 19. decembra, pričom výťažok poputuje na charitatívne účely.
V meste bude opäť umiestnený drevený betlehem aj alej 31 vianočných stromčekov ozdobených žiakmi prešovských škôl z recyklovaných materiálov. Vianočný stromček pred Konkatedrálou rozsvietia deti spolu s Mikulášom 6. decembra. Štefanská zábava 26. decembra ponúkne vystúpenie Pavla Calltu a DJ Jose Garciu. Silvestrovský program vyvrcholí koncertom kapely Bijouterrier a po polnoci vystúpením DJ Fonbox.
Počas pracovných dní a sobôt budú predajné stánky s tovarom otvorené od 10:00 do 19:00, stánky s občerstvením budú k dispozícii od 11:00 do 22:00. Počas nedieľ budú otvorené všetky predajné stánky od 12:00 do 19:00. V stánkoch s občerstvením návštevníkov obslúžia do 22:00. Organizátorom podujatia je Park kultúry a oddychu Prešov v spolupráci s mestom Prešov.
Zdroj: SITA.sk - Prešovské vianočné trhy čoskoro odštartujú, budú ekologickejšie a návštevníkom ponúknu viaceré programové novinky © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Billy Barman a dievčatá zo SĽUK-u v sprievode unikátnej vizualizácie od Ploom prinesú predvianočnej Bratislave silný hudobný zážitok
Billy Barman a dievčatá zo SĽUK-u v sprievode unikátnej vizualizácie od Ploom prinesú predvianočnej Bratislave silný hudobný zážitok
<< predchádzajúci článok
Erdogan bude telefonovať s Putinom o krokoch, ktoré môžu zastaviť zabíjanie na Ukrajine
Erdogan bude telefonovať s Putinom o krokoch, ktoré môžu zastaviť zabíjanie na Ukrajine