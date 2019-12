Bíňovskí hasiči trénujú, súťažia, zasahujú i pripravujú akcie

Na snímke hasičské auto v hasičskej stanici DHZ v obci Bíňovce pri Trnave. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Bíňovce 15. decembra (TASR) – Dobrým zvykom dobrovoľných hasičov v Bíňovciach pri Trnave sú v posledných rokoch dve spoločenské gastronomické akcie, na ktoré prilákajú nielen domácich, ale aj ľudí z okolitých obcí. V lete pripravujú súťaž vo varení guľáša a pred Vianocami zabíjačku. Na ich organizácii sa podieľa podľa predsedu zboru Miroslava Greguša väčšina členov.Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) založili v obci v roku 1883, takže súčasný, zhruba 80-členný zbor má na čo nadväzovať. "" povedal pre TASR Greguš.Základnou povinnosťou DHZ však zostáva ochrana života a majetku obyvateľov. Pravidelne nacvičujú zásahy pri požiaroch alebo kalamitách, zúčastňujú sa ako jediní z okolia na hasičskej lige, v termíne od mája do konca septembra na súťažiach v okolitých obciach. Pravidelne sa koná súťaž aj priamo v Bíňovciach O pohár starostu obce.povedal Greguš s tým, že núdzu o divákov nikdy nemajú.Propagáciou dobrovoľného hasičstva a zároveň "náborom" na rozšírenie radov DHZ bývajú územné kolá súťažnej hry pre deti Plameň. Záujem medzi deťmi o prácu hasičov je, Bíňovce patria k tým zborom, ktoré nemajú núdzu o dorast.dodal Greguš, ktorý si zobral na starosť práve výcvik najmladších. A o tom, že vstup medzi dobrovoľných hasičov nebýva zväčša len krátkodobou záležitosťou, svedčí aj zoznam služobne najstarších, ktorí v ňom figurujú už desaťročia.uviedol predseda DHZ.DHZ Bíňovce má svoju materskú pôdu v zrenovovanej "hasični". Tam má vystavenú aj 135-ročnú zborovú zástavu s hasičským erbom a podľa Greguša aj malou raritou, vyrezanými menami hasičov na jej drevenej rúčke. Kroniku zboru nemajú.uviedol Greguš. On sám robí zápisky o činnosti zboru, ale kronikou to nechce nazývať. V "hasičárni" majú bíňovskí hasiči zaparkované aj svoje zásahové vozidlo Iveco Daily, ktoré dostali pred štyrmi rokmi." dodal predseda bíňovského DHZ.Prelom starého a nového roka sa nesie v DHZ v znamení spoločného silvestrovského výstupu na Záruby, ktorý je podľa Greguša čoraz populárnejší. Skraja roka začínajú pracovne, robia dozory nad funkčnosťou komínov v domácnostiach.povedal. A potom nastupuje kolobeh bežného roka, v ktorom nechýbajú zásahy pri udalostiach, no hasičské uniformy vidno aj pri stavaní mája, pochovávaní basy a hodovej zábave, ale i pri zbere železa.Nepotrvá dlho a začne sa príprava ďalších júnových majstrovstiev vo varení guľáša.povedal Greguš. Domáci hasiči však nesúťažia.dodal. O akciu je veľký záujem, o nič menej však tiež o predvianočnú zabíjačku, keď pre obyvateľov obce i jej návštevníkov pripravujú domáce dobroty.