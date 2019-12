Sunday Times:Johnson má v pláne urobiť vo svojej vláde revolučné zmeny

Britský premiér Boris Johnson. Archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 15. decembra (TASR) - Predseda britskej vlády Boris Johnson plánuje vo svojom kabinetezmeny: chce odvolať niektorých ministrov, zlúčiť viaceré rezorty a nahradiť vládnych úradníkov odborníkmi-externistami. Napísal o tom nedeľník The Sunday Times, ktorý sa odvolal na nemenované zdroje.Citované zdroje uviedli, že Johnson, ktorého konzervatívci získali vo štvrtkových voľbách v parlamente absolútnu väčšinu, by mohol prepustiť až tretinu svojej vlády a preorientovať svoju pozornosť a podporu na voličov zo severného a stredného Anglicka, ktorí vo štvrtok namiesto tradičného hlasovania za labouristov volili konzervatívcov.Podľa citovaného zdroja ministerstvo pre brexit bude zrušené 31. januára, keď Británia - podľa toho, čo Johnson sľúbil - opustí Európsku úniu. Zriadený bude úrad pre kontrolu hraníc a prisťahovalectvo, ktoré bude pôsobiť mimo ministerstva vnútra. Plánuje tiež zlúčiť ministerstvo obchodu s ministerským úradom pre podnikanie.Očakáva sa, že v nadchádzajúcich dňoch urobí Johnson vo svojej vláde len malé zmeny, aby nahradil niektorých ministrov, ale vo februári, po brexite, má v pláne veľké zmeny. Sľubuje si od nich, že povedú k splneniu jeho volebných sľubov v oblasti reforiem vo vnútropolitickej oblasti.Na margo týchto zámerov zdroj pre The Sunday Times uviedol, že februárová zmenaJohnsonov hovorca tieto tvrdenia bezprostredne nekomentoval. Námestník ministra financií Rishi Sunak sa v nedeľu tiež odmietol vyjadriť k týmto správam, uviedol len, že vláda pracovať efektívne.