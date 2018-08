Biskupi pozývajú veriacich na slávnosť blahorečenia A. Kolesárovej

Na snímke košický arcibiskup Bernard Bober s portrétom Anny Kolesárovej, archívna snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Bratislava 20. augusta (TASR) – Biskupi Slovenska pozývajú veriacich, aby 1. septembra prišli do Košíc na slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej. Urobili tak prostredníctvom pastierskeho listu, ktorý adresovali veriacim na celom Slovensku.uvádza sa v pastierskom liste. Kolesárová sa narodila 14. júla 1928 vo Vysokej nad Uhom v okrese Michalovce.V stredu 22. novembra 1944 večer prechádzali cez Vysokú nad Uhom vojská Červenej armády. Pri prehliadke domov vošiel opitý sovietsky vojak do pivnice pod kuchyňou, kde sa skrývala 16-ročná Anna so svojou rodinou a ostatnými ľuďmi.uvádzajú biskupi v liste s tým, že Anna sa vojakovi vytrhla z rúk a utekala naspäť do pivnice. Ako ďalej tvrdia biskupi, vojak na mladé dievča namieril zbraň a zakričal, aby sa rozlúčila s otcom.píše sa v liste. Pochovaná je v rodnej obci.Vo Vysokej nad Uhom sa od chvíle, keď tento príbeh v roku 1997 zverejnil vtedajší arcibiskup Alojz Tkáč, začali konať prvé verejné stretnutia mladých ľudí.dodali biskupi.Blahorečenie Anny Kolesárovej sa uskutoční 1. septembra na štadióne Lokomotívy v Košiciach. Zúčastní sa na ňom prefekt Kongregácie pre kauzy svätých, kardinál Angelo Amato SDB.