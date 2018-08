Vo Zvolene sa začína séria podujatí k osmičkovým rokom

Zvolen, ilustračná snímka. Foto: TASR/Jozef Poliak Foto: TASR/Jozef Poliak

Zvolen 20. augusta (TASR) - Sériu podujatí k "osmičkovým rokom" plánuje v najbližších dňoch a mesiacoch organizovať mesto Zvolen. Prvé, zamerané na 50. výročie vpádu okupačných vojsk v auguste 1968, sa uskutoční v utorok 21. augusta o 17.00 h v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene.Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Mestského úradu vo Zvolene Eva Ježovičová, pôjde o diskusiu spojenú s premietaním nových dokumentárnych filmov Spýtaj sa vašich 68 od Barbory Berezňákovej a Pavlíny Morháčovej.priblížila Ježovičová.Film bude mať premiéru len o deň skôr v Bratislave. Po filme bude nasledovať diskusia hostí – Vladimíra Šeda, bývalého viceprimátora mesta, a redaktorov rozhlasu Fedora Mikoviča a Michala Várošíka.pripomína Ježovičová.Fedor Mikovič ako človek, ktorý zažil z rozhlasu príchod Rusov, a Várošík, ktorý o okupácii natočil dva filmy - Vlny slobody o vysielaní banskobystrických „rozhlasákov“ z provizórnych pracovísk po auguste 1968 a Sliač v bratskom zovretí o okupácii Sliača. Oba filmy budú premietnuté 22. augusta o 17.00 h v Starej radnici. Zvolenská premiéra filmov v Starej radnici bude spojená s diskusiou autorov.Súčasťou podujatí budú aj výstavy. Návštevníci uvidia autentické fotografie z príchodu tankov do Zvolena od Emila Rakytu vystavené v Krajskej knižnici Ľ. Štúra. Fotky mohli Zvolenčania vidieť aj v trilógii Zvolen 1918 – 1989 v príbehoch a spomienkach obyvateľov, verejne ich autor vystavuje prvý raz. Príchod Rusov do Zvolena zažil ako 30-ročný, v ten deň bežal z práce domov po fotoaparát, aby zachytil zlomové okamihy našich dejín.Iný pohľad predstavia grafické práce študentov strednej školy Michael.hovorí Jakub Štěpánek zo školy Michael. Výstavu Osudové osmičky nájdu Zvolenčania od 21. 8. do 30. 9. v Starej radnici vo Zvolene.Spomienke na okupáciu bude venovaný aj koncert kapely Definitívum a Jakuba Havlíka 21. augusta o 19.00 h v Parku Ľudovíta Štúra. Predchádzať mu bude pietne zhromaždenie pred pamätnou tabuľou Jozefa Leváka, ktorého tank pripravil o život.Séria podujatí bude pokračovať v septembri diskusiami o rokoch 1948 a v októbri spomienkou na rok 1918.