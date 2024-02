Biskupi sa vyjadrujú k LGBTI či interrupciám, teraz pri novele Trestného zákona absurdne mlčia, kritizuje SaS

Vyjadrili sa už aj evanjelici

Kde je ich názor na obludné zmeny?

12.2.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje mlčanie katolíckych biskupov pri novele Trestného zákona i znížení premlčacích lehôt pri znásilnení.Liberáli pri tom poukázali na to, že katolícka cirkev i Konferencia biskupov Slovenska sa pravidelne vyjadrujú k aktuálnemu dianiu, no teraz „nepochopiteľne mlčia", hoci novelizácia trestných kódexov sa dotkne celej spoločnosti vrátane veriacich.„Biskupi sa vyjadrujú k LGBTI , k interrupciám , ku všetkému možnému. Vtedy sú odvážni až radikálni. Ale keď ide o rozklad právneho štátu, o radikálne zníženie trestov za korupciu či o zníženie premlčacích dôb pri znásilnení, tak absurdne mlčia," myslí si podpredseda SaS Branislav Gröhling Poslankyňa Národnej rady SR za SaS Jana Bittó Cigániková poukázala na to, že k predmetnej novele sa už vyjadril takmer každý, napríklad i evanjelická cirkev, ktorá vyjadrila znepokojenie, vzhľadom na to, že úcta k spravodlivosti a rešpektovanie zákona je podľa nej základom stabilnej a bezpečnej spoločnosti.„Kde je však teraz katolícka cirkev a Konferencia biskupov Slovenska? Kde je jej názor na tieto obludné a hanebné zmeny?," pýta sa politička. Zdôraznila, že cirkvi sú financované štátom, a teda prakticky ich platia všetci.„Nerozumiem, prečo nemá potrebu zastať sa veriacich, ktorých schválená novela Trestného zákona v mnohých smeroch môže radikálne poškodiť. A nielen ich, ale každého jedného bežného občana Slovenska," uzavrela Bittó Cigániková.