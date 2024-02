Prípad starostu, ktorý si doprial luxus z verejných peňazí, nie je ojedinelý. Problémom sú podľa TIS skrátené úväzky kontrolórov

Úloha zvoleného kontrolóra

Práca len na čiastočný úväzok

12.2.2024 (SITA.sk) - Prípad, keď si starosta doprial luxus z verejných peňazí, nie je ojedinelý. Informovala o tom nezisková organizácia Transparency International Slovensko TIS ), ktorá pripomenula prípad starostu z Jarovníc, ktorému obec kúpila auto za takmer 50-tisíc a nábytok do kancelárie za takmer 28-tisíc.„V minulosti sme kritizovali už aj kúpu drahého terénneho auta, na ktoré si obec Bystrany vzala pôžičku,“ pripomenula organizácia s tým, že takýchto starostov majú brzdiť aj kontrolóri na krátky úväzok. Ako vysvetľuje TIS, každá obec je na základe zákona povinná používať finančné prostriedky z verejných zdrojov hospodárne, efektívne a účelne, pričom dohliadať na to by mal kontrolór, ktorého si volia miestni poslanci.Organizácia TIS k prípadu nákupu auta a nábytku v Jarovniciach oslovila kontrolórku Evu Harsághy, ktorá na základe uvedených informácii vykoná kontrolu nákupov. Auto bolo kúpené v septembri a nábytok v novembri minulého roka. Kontrolórka tiež informovala, že sa danému podnetu bude venovať v zmysle svojho úväzku a platnej legislatívy.„Naznačila tak na ďalší častý problém samosprávy. Tým nie sú len kontrolóri neraz nadmieru naklonení starostom, ale aj ich nízke úväzky a nedostatok času na riadnu kontrolu chodu obcí a ich organizácií. V Jarovniciach, ktoré majú viac ako šesťtisíc obyvateľov, sa s kontrolórkou v roku 2020 dohodli na 30-percentnom úväzku,“ približuje TIS s tým, že Harsághy ako kontrolórka figuruje na weboch najmenej ďalších ôsmich obcí a pôsobí aj ako konateľka menšej firmy.Organizácia priblížila, že zamestnávanie kontrolórov na čiastočný úväzok je na Slovensku bežné, keďže najmä malé obce ich na plný úväzok nedokážu zaplatiť. Najvyšší kontrolný úrad v tejto súvislosti upozornil, že to môže negatívne vplývať na dôsledné vykonávanie funkcie kontrolného orgánu, pričom ak kontrolór neplní svoje povinnosti dostatočne, môže jednoducho dôjsť k zneužitiu moci starostom, zastupiteľstvom či inou organizáciou obce.