Biskupi žiadajú Slovákov, aby sa pri sčítaní obyvateľov priznali k svojej viere

Kostoly sú pre verejnosť zatvorené

Formulár musia vyplniť všetci

1.1.2021 (Webnoviny.sk) - Konferencia biskupov Slovenska v novoročnom pastierskom liste vyzvala veriacich, aby sa pri elektronickom celoštátnom sčítaní obyvateľov, ktoré bude od 15. februára do 31. marca, prihlásili k svojej cirkvi.Sčítanie má podľa slovenských biskupov podať presnejší obraz o Slovensku, o jeho bohatstve či chudobe, o vzdelaní, kultúre, ale aj o jeho náboženskej situácii. O tom, koľko je na Slovensku veriacich, katolíkov latinského i gréckeho obradu, evanjelikov, pravoslávnych a iných, ale aj koľko je takých, ktorí sa považujú za neveriacich.„Nepoprime to, čím sme, bez ohľadu na akékoľvek politické presvedčenie. Náš krst a naša príslušnosť k cirkvi nás ponad tieto rozdiely spája. Nech naše Slovensko ukáže, aké v skutočnosti je,“ napísali slovenskí biskupi v liste, ktorý sa pôvodne mal čítať vo všetkých kostoloch.Od piatka 1. januára sú však po sprísnení protipandemických opatrení kostoly pre verejnosť zatvorené, bohoslužby z nich môžu byť vysielané cez médiá.Sčítanie obyvateľstva sa koná každých desať rokov a v roku 2021 bude po prvýkrát elektronické. Základné výsledky sčítania zverejní Štatistický úrad SR najneskôr do 1. januára 2022.Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia, ktorí majú v Slovenskej republiky trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt, a zároveň občania Európskej únie, ktorí majú na jej území obvyklý pobyt. Všetky údaje vyplnené vo formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.