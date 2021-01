Kim Čong-un sa verejnosti poďakoval za dôveru, občanom rozposlal pohľadnice

Najťažšia výzva

Krajina bez koronavírusu

1.1.2021 (Webnoviny.sk) - Najvyšší vodca Kórejskej ľudovodemokratickej republiky Kim Čong-un sa občanom poďakoval za dôveru a podporu "v zložitých časoch". Prostredníctvom novoročných pohľadníc všetkým Severokórejčanom poprial šťastie a pevné zdravie.Tieto pohľadnice boli údajne prvé od roku 1995, ktoré obyvatelia KĽDR od vodcu dostali. Agentúra AP však upozorňuje, že pravdivosť informácie, či blahoprianie zaslali všetkým 25 miliónom ľudí, je prakticky nemožné overiť pomocou nezávislého zdroja.Kim Čong-un, ktorý na konci roku 2011 nastúpil do funkcie po svojom otcovi, by mal vystúpiť v oficiálnom príhovore počas januárového mimoriadneho kongresu, na ktorom plánuje stanoviť rozvojové ciele KĽDR na ďalších päť rokov.Tridsaťšesťročný Kim momentálne čelí najťažšej výzve od prevzatia moci. Pred niekoľkými týždňami vyzval na posilnenie súdržnosti s cieľom prekonať početné krízy spôsobené pandémiou, sériou prírodných katastrof v priebehu letných mesiacov a pretrvávajúcimi sankciami uvalenými Spojenými štátmi americkými.Nateraz posledný kongres vládnucej strany sa konal v roku 2016. Bol prvým takýmto stretnutím po 36 rokoch a trval vtedy štyri dni.Zahraničie nedávno špekulovalo, že januárový kongres by mohla stopnúť pandémia koronavírusu, KĽDR však naďalej tvrdí, že na jej území dosiaľ nezaznamenali žiadny prípad ochorenia COVID-19.