Bitcoin je poriadny žrút, jeho fungovanie spotrebuje viac elektriny než Argentína za rok

10.2.2021 - Fungovanie digitálnej meny bitcoin si vyžaduje ročne viac elektriny, než spotrebuje Argentína. Vyplýva to z analýzy, ktorú v stredu zverejnila univerzita v Cambridgei. Takzvaná ťažba bitcoinu vychádza zo zložitých výpočtov, ktoré sú mimoriadne náročné na počítačový hardvér.Pri tvorbe meny a overovaní transakcií sa tak ročne minie zhruba 121,36 terawatthodín (TWh) elektriny. To je viac ako 121 TWh za rok, ktoré pripadajú na Argentínu. Informuje o tom portál bbc.com.Kurz bitcoinu sa aktuálne pohybuje na rekordnej úrovni 48-tisíc dolárov za kus. Cenu nahor vyhnala automobilka Tesla, ktorá minulý týždeň do nákupov kryptomeny investovala 1,5 miliardy dolárov.Výrobca elektrických áut zároveň oznámil, že bitcoin plánuje akceptovať ako platidlo.