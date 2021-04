Za Bitcoin si už kúpite takmer všetko. Oplatí sa však do neho investovať?

Kritizujú ho podnikatelia ako Warren Buffett či Bill Gates, automobilka Tesla na čele s Elonom Muskom zas do neho vo februári investovala 1,5 miliardy dolárov.

Odborníci sa zhodujú, že ho už nemožno ignorovať a ani považovať za krátkodobý trend. Otázkou však ostáva, či sa bežnému človeku oplatí do tejto meny investovať alebo je vhodná akurát tak na rýchle nákupy zo zahraničia.

Od nedôvery až po pevnú súčasť obchodu

Bitcoin je najznámejšou a zároveň najstaršou kryptomenou, teda novou formou elektronických peňazí. Vytvoril ho v roku 2009 Satoshi Nakamoto, avšak toto meno je len pseudonymom a môže symbolizovať aj skupinu ľudí.

Časom vznikali aj ďalšie kryptomeny ako Litecoin v roku 2011 či Xrp v roku 2012. Svoju vlastnú menu dnes majú dokonca aj niektoré banky či sociálne site.

Kryptomeny sa od klasických peňazí podľa odborníka na investovanie Radoslava Valka odlišujú absenciou akejkoľvek kontroly úradov, inštitúcií či krajín. „Rozdiel je v tom, že štandardné peniaze vydávajú štáty a v podstate garantujú, že sa v danej krajine bude dať danou menou platiť,“ vysvetlil.

Klasické peniaze sú stále potrebné

Podľa Valka je Bitcoin decentralizovaná mena, pri ktorej nik neručí za to, že si v budúcnosti za tieto virtuálne peniaze budú môcť ľudia niečo kúpiť. Množstvo kryptomeny na trhu sa podľa neho bude zvyšovať, čo nemožno povedať o klasických peniazoch.

Tie paradoxne v súčasnosti slúžia na ich nákup. Aj keď ťaženie Bitcoinu prostredníctvom počítačových programov ešte stále funguje, bežný človek sa k nemu dostane prostredníctvom internetových platforiem, ktorých je v súčasnosti veľké množstvo.

Pri ich výbere si preto treba overiť dôveryhodnosť platformy a jej zabezpečenie, pretože aj tu podľa Valka existujú podvodníci. Pravidlá výberu vhodnej platformy sú podľa neho rovnaké ako napríklad pri kúpe zlata.

„Skôr, ako by som si to kúpil, pozriem si cenu, ktorá sa udáva na burze a cenu, za ktorú mi to predávajú na danej platforme a porovnám si to,“ radí Valko, podľa ktorého netreba zabúdať ani na poplatok za nákup.

Výhody a nevýhody

Dôvodov, pre ktoré sa ľudia rozhodnú zaobstarať si Bitcoin môže byť niekoľko. Podľa Michala Orlovského zo Slovenskej sporiteľne je to však najmä práve neochota nechať sa regulovať, ale aj nízke poplatky.

„Z pohľadu medzinárodných transakcií sú s Bitcoinom taktiež spojené nižšie transakčné náklady,“ uvádza Orlovský. V praxi sa s ním pritom dá kúpiť takmer čokoľvek, od ubytovania v hoteli a letenky až po kozmetiku.

Jeho obľúbenosti sa preto prispôsobili už aj niektoré české a slovenské internetové obchody, napríklad alza.sk. Mnoho ľudí sa však rozhodne do Bitcoinu skôr investovať akoby ich používali pri nákupoch tovaru a služieb.

Možno viac zarobiť ako stratiť

V takom prípade môžu podľa Mateja Vargu z Poštovej banky na ňom zarobiť viac než stratiť.

„Ak zainvestujete primerane percento zo svojho majetku, napríklad 2 %, stratiť môžete v najhoršom prípade 2 % majetku, ale pokiaľ Bitcoin vzrastie o 200 %, zhodnotíte svoj majetok o 4 %, čo pri riskovaní straty 2 % je priaznivý pomer,“ uvádza ako príklad.

Okrem toho sa kryptomeny nedajú falšovať a ich obmedzená ponuka podľa Petra Goliaša z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) môže spôsobiť, že ich hodnota bude rásť. Ako pri Bitcoine.

Tento rast však podľa neho stojí a nepadá na dôvere ľudí, ktorá je krehká. „Kryptomeny totiž nemajú žiadnu reálnu hodnotu, napríklad v porovnaní s drahými kovmi alebo umeleckými dielami,“ vysvetľuje Goliaš.

Riziká Bitcoinu

Skutočnosť, že Bitcoin nikto nekontroluje, má však aj svoje riziká. Napríklad, že vám platbu nevrátia po zadaní nesprávneho číslo účtu alebo pri podvodných platbách. Ďalším je nedostatočné zabezpečenie.

Na rozdiel od klasických bankových prevodov klient nemá nikoho, na koho by sa mohol obrátiť, aby platbu získal späť alebo získal náhradne heslo, ak to svoje pôvodné stratil.

To, že v tejto oblasti chýba legislatíva, ktorá by zabezpečila ochranu, potvrdila aj Národná banka Slovenska. Ako pre Webnoviny.sk uviedol jej hovorca Peter Majer, prvé pokusy o reguláciu zverejnila Európska komisia len v septembri 2020.

Obrovské výkyvy cien

Kvôli chýbajúcej regulácii takisto môže vznikať prakticky neobmedzený počet kryptomien, ktoré si navyše podľa Goliaša budú konkurovať.

„So vznikom nových kryptomien sa môže dopyt po nich rozptyľovať tak, že nakoniec hodnota všetkých klesne na minimum,“ upozorňuje šéf INEKO.

Valko ako nevýhodu uvádza aj obrovské výkyvy ceny Bitcoinu, anonymitu jej zakladateľa, ale aj ľahkú manipuláciu s trhom. „To sme videli naposledy pri tom, keď Elon Musk vydal informáciu že Bitcoinu verí a že ho nakúpila aj Tesla. Ceny Bitcoinu následne vyskočili,“ doplnil.

Kupovať či nenakupovať

Ako zástanca tradičného kapitálového trhu investovanie do kryptomien neodporúča a ak, tak len vo výške maximálne päť percent z portfólia. Tento Valkov zdržanlivejší názor zdieľa aj Goliaš, podľa ktorého je pri investovaní do kryptomien potrebné rátať s vysokou mierou rizika.

Varga je však zhovievavejší, investovanie v tej oblasti úplne nezavrhuje. Môže byť podľa neho vhodným doplnkom tradičného portfólia.

„Neodporúčal by som ho nakupovať v prípade špekulácie a vidiny dosiahnutia vysokého zisku za krátky čas a ešte s peniazmi, ktoré mienite použiť v blízkej dobe na konkrétny cieľ,“ dodal.

Nové meny ostávajú

Podobne neutrálny je aj Orlovský, ktorý upozorňuje, že by si mal klient na začiatok uvedomiť, aká je jeho finančná situácia a aké má v tejto oblasti skúsenosti.

„Vo všeobecnosti odporúčame len primerane malú expozíciu a pre neskúsených a začínajúcich investorov len minimálnu, alebo žiadnu expozíciu na Bitcoin,“ vysvetľuje odborník zo Slovenskej sporiteľne.

Spoločne s ostatnými sa však zhoduje na tom, že Bitcoin, respektíve fenomén kryptomien, tu s nami ešte nejaký časť zostane. Na to, aby sa však z neho stala oficiálna mena, bude musieť podliehať určitej regulácii a musia ho začať rešpektovať jednotlivé krajiny a hospodárske organizácie.