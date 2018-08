BITKA NA LETISKU: Francúzski raperi Booba a Kaaris sú vo väzbe

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Paríž 4. augusta (TASR) - Francúzski raperi Booba a Kaaris sú od soboty vo vyšetrovacej väzbe, o ktorej rozhodol súd. Dôvodom je stredajšia masová bitka v odletovej hale na medzinárodnom letisku Paríž-Orly, ktorú tak museli dočasne uzavrieť pre cestujúcich.Súd uvalil väzbu aj na deväť spoločníkov týchto rivalov na raperskej scéne. Pojednávanie v prípade vytýčil na 6. septembra, informovala agentúra DPA.Obaja rapperi smerovali do Barcelony, kde mali mať samostatné vystúpenia. Medzi obchodmi s bezcolným tovarom sa však dostali do sporu, ktorý vyústil do bitky medzi nimi a ich suitami. Polícia všetkých 11 mužov zadržala.Videozáznamy z incidentu ukazujú násilný konflikt medzi viacerými mužmi, ako aj cestujúcich, ktorí sa snažili ukryť. Incident si vyžiadal omeškanie niektorých letov. Prevádzku letiska však neprerušili.