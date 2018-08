PRECHÁDZKA OBCOU: Vlková si pripomína 740. výročie svojho vzniku

Na snímke pohľad na obec Vlková, okres Kežmarok a v pozadí Vysoké Tatry 3. augusta 2018. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Vlková 4. augusta (TASR) – Podtatranská obec Vlková si v tomto roku pripomína 740. výročie svojho vzniku. Prvýkrát sa táto dedinka s približne 800 obyvateľmi spomína v darovacej listine Ladislava IV. z roku 1278 pod názvom Farcasfalva. V nej kráľ pánom z Veľkej Lomnice Polanovi a Rikolfovi daroval za zásluhy práve obec Vlkovú a časť zeme Pokoj.priblížila Zuzana Kollárová z popradskej pobočky Štátneho archívu v Prešove, ktorá je zároveň zostavovateľkou monografie o obci Vlková.Dedinka sa skladá z troch častí, okrem centrálnej je to aj osada Levkovce a nová lokalita Park Panoráma postavená na miestnom kopci s výhľadom na okolie i Vysoké Tatry.konštatoval starosta Vlkovej Peter Bendík a dodal, že do obce sa sťahujú predovšetkým mladé rodiny s deťmi. Dedinka ťaží najmä zo svojej polohy, blízko je diaľnica D1 a vďaka tomu aj okresné mestá Kežmarok, Poprad, Levoča i Spišská Nová Ves či turistické strediská vo Vysokých Tatrách, v Slovenskom raji i ďalšie.Vďaka väčšiemu počtu obyvateľov sa tam za posledné roky zvýšil aj objem podielových daní a samospráva tak môže investovať do postupného zveľaďovania obce.vymenoval starosta.Cez Pôdohospodársku platobnú agentúru sa podarilo obci získať prostriedky vo výške 89.000 eur aj na revitalizáciu priestoru pred obecným úradom. Zároveň bola samospráva úspešná aj v žiadosti o dotáciu na obnovu historického parku.doplnil Bendík s tým, že úvodná etapa revitalizácie parku by mohla byť hotová na jeseň. Vďaka prefinancovaniu úveru sa v obci zároveň obnovia existujúce asfaltové plochy a chodníky.V najbližšom období bude podľa starostu samospráva pracovať najmä na dobudovaní vodovodu v dolnej časti obce a v osade Levkovce by mala na jeseň pribudnúť automatická tlaková stanica, ktorá zvýši tlak vody. Cieľom vedenia je tiež vybudovať kanalizáciu a dokončiť rozpracovaný projekt nájomnej bytovky s 11 bytmi pre mladé rodiny.