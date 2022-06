Bittó Cigániková a Viskupič skritizovali prelomenie veta prezidentky, ktorá veľmi zlý zákon zmenila na znesiteľný

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

22.6.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanci koaličnej strany Sloboda a Solidarita (SAS) Janka Bittó Cigániková Marián Viskupič kritizujú prelomenie veta prezidentky SR Zuzany Čaputovej k zákonu o financovaní voľného času dieťaťa.Poslankyňa Bittó Cigániková vidí ako problém hlasovanie koaličných poslancov s pomocou poslancov zo strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko na prelomení veta v Národnej rade SR a porušenie koaličnej zmluvy.„Nie som prekvapená, očakávala som to. Vnímam to ako veľký problém. Kolegovia kašlú na tú zmluvu pravidelne,“ povedala po hlasovaní Janka Bittó Cigániková.Prezidentka, ktorá mala pripomienky k častiam zákona účinným až od 1. januára budúceho roka, uviedla, že rešpektuje stredajšie rozhodnutie poslancov, no so žiadosťou o posúdenie ústavnosti legislatívneho procesu prijatého balíčka zákonov sa obráti na Ústavný súd SR. „Ústavný súd to zrušiť môže a zákon nebude platiť ako celok. Pripomienky (prezidentky Zuzany Čaputovej, pozn. SITA) urobili z podľa nášho názoru veľmi zlého zákona, zákon znesiteľný. Keby sa prijali pripomienky prezidentky bol by to veľmi vylepšený zákon. Minister financií sa rozhodol takto s tým, že Ústavný sud ho môže zrušiť celý,“ povedal Viskupič.