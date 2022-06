Disciplinárny senát sa bude sudkyňou figurujúcou v kauze Kočnerových zmeniek zaoberať v októbri

22.6.2022 (Webnoviny.sk) - Sudkyňou Okresného súdu Bratislava I Denisou C., ktorá figuruje v kauze miliónových televíznych zmeniek, sa disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu SR bude zaoberať až v októbri. Stredajšie plánované pojednávanie muselo byť totiž odročené, keďže sudkyňa nemala pri predvolaní zachovanú zákonnú lehotu na prípravu.Podnet na disciplinárne stíhanie Denisy C. podal predseda Súdnej rady SR Ján Mazák . Dôvodom je závažné disciplinárne previnenie, ktoré je podľa neho nezlučiteľné s funkciou sudcu.Sudkyňu Denisu C. zadržali a obvinili z prijímania úplatku v rámci policajnej akcie Búrka v marci 2020. Do októbra daného roku bola aj väzobne stíhaná. Podľa medializovanej komunikácie z aplikácie Threema poverila bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská Denisu C., aby pomohla ďalšej sudkyni, konkrétne Zuzane M. z Okresného súdu Bratislava V, vypracovať rozsudok v kauze sporu o zmenku za osem miliónov eur.Konkrétne daný rozsudok prikázal vyplatiť zmenku v prospech dnes už odsúdeného podnikateľa Mariana Kočnera . Denisa C. podľa komunikácie mala dostať aj časť finančnej odmeny určenej pre Jankovskú.