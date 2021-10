Bittó Cigániková nepodporí Záborskej zákon o pomoci tehotným ženám, je podľa nej neľudský (video)

Návrh zákona spôsobí problémy

18.10.2021 - Interrupcie netreba obmedzovať, ale sprístupniť legálnu službu. Po pracovnom stretnutí na pôde zdravotníckeho výboru parlamentu s odborníkmi to vyhlásila jeho predsedníčka Jana Bittó Cigániková (SaS).Na výbore sa uskutočnila diskusia k návrhu zákona o pomoci tehotným ženám, ktorý predložila poslankyňa Anna Záborská (klub OĽaNO). Parlament má o ňom definitívne rozhodnúť na októbrovej schôdzi parlamentu.Podľa Cigánikovej je návrh zákona „neľudský“ a spôsobí v odbornej praxi problémy vrátane právnych. Uviedla, že by bola rada, keby bol parlament viac „odborný ako nábožensky podfarbený“. Ostatných poslancov vyzvala, aby návrh zákona z dielne Záborskej nepodporili. Bittó Cigániková mieni predložiť viacero pozmeňujúcich návrhov.Napríklad, aby bola možná aj medikamentózna forma interrupcie. Šéfka zdravotníckeho výboru parlamentu kritizovala predlženie lehoty, keď si bude môcť žena interrupciu rozmyslieť. Týkať sa má podľa nej aj znásilnených žien alebo takých, ktorých plod nebude schopný života.Súdny lekár a právnik Peter Kováč povedal, že návrh zákona zhoršuje súčasnú situáciu, vytvára stav neistoty a bude v praxi viesť k tomu, že gynekológovia, ktorým za nelegálnu interrupciu hrozí trest odňatia slobody tri až osem rokov, pravdepodobne z hľadiska vlastnej právnej istoty interrupcie vykonávať nebudú.Miroslav Borovský, hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre gynekológiu a pôrodníctvo, vyhlásil, že interrupcia ako taká by mala byť krajným riešením a spoločnosť by sa na ňu mala chystať sexuálnou výchovou a dostupnou antikoncepciou.Podľa neho súčasne platná 48 hodinová lehota na rozmyslenie si interrupcie je nepotrebná a pre ženy šikanujúca s tým, že návrh zákona túto lehotu ešte predlžuje.Adriana Mesochoritisová zo združenia Možnosť voľby uviedla, že navrhovaný zákon o pomoci tehotným ženám porušuje všetky ľudskoprávne záväzky, ktorými je Slovenská republika viazaná a v praxi môže vážne ohroziť životy a zdravie žien.Poukázala na to, že v ich prieskume sa takmer 90 percent žien stotožnilo s tým, aby ženy mali možnosť výberu medzi medikamentóznou a chirurgickou formou interrupcie.Parlament začiatkom októbra posunul do druhého čítania zákon o pomoci tehotným ženám. Podporilo ho 75 poslancov zo 130 prítomných. Podľa tohto zákona sa má napríklad zaviesť pravidlo, že zariadenie núdzového bývania budú môcť využívať aj tehotné matky po dobu tehotenstva a troch rokov od pôrodu, ak sa o dieťa osobne starajú.Žena, ktorá sa rozhodne pre utajený pôrod, má dostávať nemocenské od 21. týždňa tehotenstva. Druhý lekársky posudok pred potratom bude dobrovoľný, nie povinný. Navrhovaný zákon zakazuje reklamu na „potrebu alebo dostupnosť“ umelého ukončenia tehotenstva a na služby alebo tovary ponúkané na účely výkonu potratov.