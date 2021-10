Európska únia uznáva potvrdenia o očkovaní zo 16 krajín mimo bloku, snaží sa o zjednotenie dokladov

EÚ rokuje aj s USA

Globálne rozšírený štandard

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.10.2021 (Webnoviny.sk) - Európska únia (EÚ) momentálne uznáva potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 zo 16 krajín mimo EÚ. Európska komisia je v kontakte s ďalšími štátmi, s ktorými sa usiluje dohodnúť, aby vydávali vlastné doklady vo formáte príbuznom digitálnemu COVID preukazu EÚ, takzvanému COVID pasu.Tieto bude možné uznávať ako potvrdenia o očkovaní. Pre agentúru SITA to potvrdilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Doteraz sa k vydávaniu digitálnych COVID preukazov EÚ pripojilo celkovo 16 území, ktoré nie sú členmi únie. Ide o štáty Albánsko, Andorra, Švajčiarsko, Faerské ostrovy, Izrael, Island, Lichtenštajnsko, Maroko, Monako, Severné Macedónsko, Nórsko, Panama, San Maríno, Turecko, Ukrajina a Vatikán.COVID preukazy vydané v týchto 16 krajinách sa akceptujú za rovnakých podmienok ako digitálny COVID preukaz EÚ. Týchto 16 krajín podobne akceptuje digitálny COVID preukaz EÚ.Zástupcovia EÚ komunikujú aj so zámorskými krajinami. „Predbežné kontakty v tomto smere už prebehli aj s USA a početnými ďalšími štátmi, ale zatiaľ nie je možné predpokladať, kedy by taká dohoda mohla vzniknúť,” uviedol komunikačný odbor rezortu. Dodávajú však zároveň, že tieto dohody nevyhnutne neznamenajú uznávanie COVID pasov EÚ v tretích štátoch.„Na druhej strane, ak sa dva štáty dohodnú na technicky kompatibilnom formáte potvrdení, je vysoko pravdepodobné, že aj tento partnerský štát bude automaticky uznávať COVID pasy EÚ,” doplnilo ministerstvo zahraničných vecí.V rámci činnosti multilaterálnych fór sa únia takisto usiluje o to, aby sa európsky COVID pas stal globálne rozšíreným štandardom. Ak budú jej snahy úspešné, uznávanie COVID pasu EÚ vo svete by malo byť skôr pravidlom ako výnimkou.