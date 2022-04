Bittó Cigániková si udržala miesto v Republikovej rade SaS, Kolíková zvažuje vstup do strany

Boj proti socializmu

Sulík ohlásil opätovnú kandidatúru

9.4.2022 (Webnoviny.sk) - Staronovou členkou Republikovej rady strany Sloboda a Solidarita (SaS) sa stala Janka Bittó Cigániková . Rozhodli o tom delegáti v sobotu počas straníckeho kongresu SaS v hoteli Partizán v stredisku Tále v obci Bystrá v Nízkych Tatrách.Ďalšími novými členmi Republikovej rady SaS sú na štyri ďalšie roky ekonomický analytik Martin Barto a štátny tajomník ministerstva školstva Ľudovít Paulis V republikovej rade nahradili predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu , ktorý už nekandidoval a poslanca Národnej rady SR Milana Laurenčíka Barto prekvapil podľa predsedu SaS a ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka s kľúčovou vetou, že "musíme bojovať proti socializmu". Strana SaS zvolila aj nových členov revíznej komisie a rozhodcovskej komisie.„Za SaS môžem povedať, že určite dovládneme a spravíme všetko pre to, aby sme toto vládne obdobie dokončili,“ uviedol šéf liberálov v dopoľudňajšom príhovore s tým, že SaS je druhá najsilnejšia strana a najreformnejšia strana.„Druhá polovica vládnutia nie je taká ozajstná polovica, ale je to už taký nábeh do cieľovej rovinky,“ poznamenal Sulík s tým, že v septembri budúceho roku, kedy mu končí volebné obdobie, tak bude opäť kandidovať na post predsedu.Spomenul už aj parlamentné voľby v roku 2024, kedy do nich SaS plánuje ísť ako silná strana s lepšími výsledkami ako naposledy. Mária Kolíková ako hosť povedala, že ak bude záujem, je pripravená stať sa súčasťou strany SaS.SaS sa v posledných prieskumoch verejnej mienky umiestňuje nad hranicou desiatich percent. Ak by sa parlamentné voľby konali v polovici marca, stranu by podľa prieskumu agentúry Ako pre televíziu Joj volilo 14,7 percenta respondentov. Prieskum agentúry Focus pre televíziu Markíza zo 6. marca zase nameral SaS voličskú podporu na úrovni 12 percent.