Pellegrini vyzval vládu, aby objasnila klamstvo s S-300kami. Označenie ruský agent odmieta (video)

9.4.2022 (Webnoviny.sk) - Kedy, kto a na akom zasadnutí rozhodol, že Slovenská republika daruje zo svojho majetku systém protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine. Na tlačovej besede sa to v sobotu spýtal predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini a požaduje na to odpovede vládnych predstaviteľov.Rovnako chce vedieť, kto je podpísaný pod takýmto rozhodnutím a nesie za to osobnú zodpovednosť. Argument o tajnosti podľa šéfa Hlasu-SD neobstojí, pretože vláda nemôže utajiť, ak o niečom dôležitom rozhodla.Pellegrini povedal, že premiér Eduard Heger (OĽaNO) a minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) klamali občanov, keď vyhlasovali, že systém S-300 neopustí Slovensko.Líder Hlasu-SD nepovažuje za adekvátnu náhradu tri batérie systému Patriot s tým, že štvrtá batéria ešte nie je na Slovensku a len má prísť. Navyše, tieto systémy podľa Pellegriniho nie sú vo vlastníctve SR, ale len ich zapožičali spojenci z NATO „Nemôžeme pripustiť, aby pravda bola len jedna,“ vyhlásil predseda Hlasu-SD s tým, že aj opozičná strana má právo na svoj názor. Zopakoval, že vláda má pomáhať susednej Ukrajine humanitárne aj vojenským materiálom s podmienkou, že Slovenská má náhradu.Pellegrini sa ohradil voči označeniu za ruského agenta. „Bolo to trápne,“ povedal na adresu premiéra Hegera. Ako podotkol, keby nebral do úvahy, že premiér je duševne otrasený z toho, čo videl na Ukrajine, tak by musel Pellegrini postupovať ako prezidentka SR Zuzana Čaputová a položiť si otázku, či by súd aj v jeho prípade prikázal Hegerovi nenazývať ho ruským agentom. Ministerstvo obrany SR v piatok (8. apríla) potvrdilo, že Slovensko darovalo Ukrajine systém protivzdušnej obrany S-300.Obranyschopnosť SR podľa rezortu obrany je naďalej zabezpečená a v najbližších dňoch bude posilnená štvrtou batériou systému Patriot, ktorá dorazí na Slovensko v priebehu nasledujúceho týždňa a ostane na našom území tak dlho, ako to bude potrebné.