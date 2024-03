Biznis konferencia Empire Con 10 s novým dátumom a v novom šate

Manželia Cardonovi nevystúpia

Predstaví sa dvadsiatka lídrov

Panelové diskusie

90-dňový akčný plán

17.3.2024 (SITA.sk) - Úspešná konferencia Empire Con, ktorá má niekoľkoročnú históriu, sa v našich končinách uskutoční už po desiatykrát. Dvojdňový prílev informácií zameraný na sales a leadership, má na svedomí úspešný slovenský networker David Zbojek, ktorý aktuálne buduje jednu z najväčších komunít nie len v našich končinách, ale i za hranicami.Pôvodný termín podujatia sa mal uskutočniť začiatkom novembra minulého roku, z dôvodu úmrtia Jessie Lee Ward sa konferencia odložila. Organizátor aktuálne zverejnil nový termín konferencie a to 7. a 8. septembra 2024. Po zmene pôvodného termínu konferencia prešla i zmenou dramaturgie programu. Okrem spomínanej spíkerky sa mal predstaviť i úspešný americký podnikateľ Grand Cardone a jeho manželka Elena.„Rokovania o novom termíne s Grantom Cardonem a jeho manažmentom sme započali už v septembri minulého roku, po úmrtí Jessie Lee Ward. Žiaľ, do konca roka sme od nich nedostali žiadny termín. Vo februári tohto roku sme konečne obdržali jediný voľný termín, ktorý by Grantovi v roku 2024 vyhovoval a to až v októbri, počas pracovného týždňa, ktorý kolidoval s voľnými termínmi hál a ktorý bol pre tento typ konferencie nevhodný,“ vysvetľuje organizátor podujatia David Zbojek proces hľadania nových možností uskutočnenia podujatia. Zároveň oznamuje, že manželia Cardonovi v novom termíne nevystúpia.Záujemcom o vzdelávanie sa v oblasti obchodu ponúka organizátor vynovený program s väčším počtom prednášajúcich, ale aj ďalšie benefity.Empire Con je koncept, ktorý sa venuje vzdelávaniu Čechov a Slovákov v oblasti podnikania, networkingu a brandbuildingu. Konferencia sa zameriava na prinášanie rôznych perspektív a skúseností zo sveta podnikania, a to nielen z domácej scény, ale aj zahraničnej.V dňoch 7. a 8. septembra 2024 sa v bratislavskej NTC aréne predstaví takmer dvadsiatka lídrov z rôznych odvetví podnikania, ktorí budú zdieľať svoje poznatky, stratégie a príbehy svojho úspechu.„Mená spíkrov začíname priebežne ohlasovať. Títo podnikatelia budú ochotní odhaliť svoje najväčšie tajomstvá, zdieľať úspešné marketingové stratégie a poskytnúť praktické tipy a triky, ktoré im pomohli dosiahnuť výnimočné výsledky vo svojich oblastiach,“ hovorí Zbojek.Okrem prednášajúcich bude konferencia obsahovať interaktívne workshopy a semináre, kde budú mať návštevníci podujatia príležitosť získavať nové znalosti a zručnosti, ktoré im pomôžu rozvíjať svoj podnikateľský potenciál.„Tieto workshopy sa budú zaoberať konkrétnymi témami ako napríklad efektívne riadenie marketingových kampaní, budovanie silných obchodných vzťahov a inovatívne spôsoby rastu firmy. Súčasťou programu budú aj panelové diskusie, kde vznikne priestor na kladenie otázok, diskusie o aktuálnych trendoch v podnikaní, ale aj zdieľanie svojich vlastných skúseností s ostatnými účastníkmi,“ opisuje organizátor scenár konferencie.Okrem odborne zameraného programu, sa zúčastnení odreagujú aj pri zábavno-umeleckých vystúpeniach. „Informatívnu časť odľahčíme rôznymi umeleckými zážitkami, svoju účasť potvrdili hviezdy – Dara Rolins a Rytmus, pričom každý z nich odohraje svoj samostatný koncert. Zaujímavá bude i fashion prehliadka či tanečné vystúpenia. Bude toho však omnoho viac,“ odhaľuje David Zbojek časť sprievodného programu.Za zmienku stojí, že okrem hudobných vystúpení sa obaja spomínaní umelci s publikom podelia i so svojimi skúsenosťami s dosiahnutím úspechu!Ako náhradu za vzniknuté zmeny sa organizátor majiteľom zakúpených vstupeniek rozhodol poskytnúť niekoľko benefitov a bonusov, ktoré v pôvodnom balíku podujatia nefigurovali.„Samozrejme, uvedomujeme si, že prebehlo niekoľko významných zmien, preto chceme držiteľom vstupeniek na pôvodný termín vynahradiť čakanie i zmenu dramaturgie programu a to bonusovou vstupenkou na Empire Con 2025, v rovnakej hodnote, ako je vstupenka na toto podujatie. Upgrade miesta na sedenia do prvých desiatich radov. Záznamy posledných dvoch konferencií, ktoré poskytujú možnosť sledovať predchádzajúce prednášky a diskusie z pohodlia domova, čo umožní získať ešte viac informácií a inšpirácie, ktoré sú bežne dostupné online a spoplatnené. Súčasťou upgradu bude i tombolový lístok, či moja čerstvo vydaná kniha '90-dňový akčný plán', ktorá poskytne užitočné nástroje a stratégie ako zlepšiť výkony nie len v podnikaní, ale dopomôže dosiahnuť stanovené ciele," predstavuje organizátor bonusy pre majiteľov pôvodne zakúpených vstupeniek.Celý program konferencie Empire Con bude priebežne ohlasovaný na oficiálnej webovej stránke podujatia – https://www.empirecon.sk/ . Majitelia vstupeniek, zakúpených na pôvodný termín, budú s ďalšími možnosťami a inštrukciami kontaktovaní predajcami, od ktorých vstupy zakúpili.„Nikdy neviete, kedy príde ten okamih, ktorý vám zmení životnú perspektívu. Môže to byť jedna konferencia, jediný nápad alebo jedna myšlienka, ktorá vám odhalí cestu k úspechu. Empire Con je práve takým miestom, ktoré prináša stretnutie sa s inšpiratívnymi osobnosťami, počúvanie ich príbehov a získavanie nových poznatkov,“ hovorí organizátor podujatia David Zbojek na záver.