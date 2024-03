Šutaj Eštok: Nie je pre mňa podstatné, aby policajti vyberali čo najviac pokút, ale aby vodiči cítili zodpovednosť za svoju jazdu (video)

Zle pripravená súťaž na stacionárne radary

Projekt predného zeleného brzdového svetla

17.3.2024 (SITA.sk) - Na Slovensku bolo v minulom roku viac ako 11,6 tisíc dopravných nehôd, čo je síce o 455 menej ako v predchádzajúcom roku, zvýšil sa však počet obetí. Na cestách zomrelo 265 ľudí, teda o dvadsať viac ako v roku 2022, z toho 73 chodcov, 28 motorkárov a 15 cyklistov.„V rámci cestnej premávky je mojou absolútnou prioritou bezpečnosť na cestách, znižovanie nehodovosti a hlavne počtu fatálnych nehôd, ktoré majú za následok strany na ľudských životoch," uviedol v rozhovore pre agentúru SITA minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Pre ministra vnútra nie je podstatné, aby policajti vyberali čo najviac pokút, ale aby vodiči cítili zodpovednosť.„Ešte pred mojím príchodom na pozíciu bolo rozbehnuté verejné obstarávanie na tzv. stacionárne radary. Súťaž však bolo veľmi zle pripravená, bolo tam viac ako päťsto námietok. Preto sme ju radšej zrušili,“ dodal minister.Chýbalo tam totiž podľa neho mimo iných aj jedno dôležité kritérium a to je úsekové meranie. „Chceme úsekové meranie primárne nastaviť v tuneloch, pretože ak sa stane nejaká nehoda v tuneli, je veľmi komplikované potom premávku opäť sfunkčniť," zdôraznil šéf rezortu vnútra.Primárnou úlohou radarov nemá byť podľa neho vyberanie pokút, ale umiestniť ich na tzv. cesty smrti, aby vodič vedel, že jednoducho tu musí spomaliť. „Ak budeme my vopred informovať o tom, že sú tam radary umiestnené, tak vodič bude niesť zodpovednosť za to, že v danom úseku išiel rýchlo a pokutu zaplatí," vysvetlil Šutaj Eštok. Minister si vie naopak predstaviť, že by sme na niektorých úsekoch diaľnic zvýšili povolenú rýchlosť s cieľom nastavovania plynulosti premávky. V rámci bezpečnosti na cestách sa mu tiež páči projekt predného brzdného svetla.Bezpečnostný projekt predného zeleného brzdového svetla sa testoval v reálnej prevádzke na Slovensku od septembra 2022. Predné brzdové svetlo je priamo napojené na to zadné a oba svetelné signály sú vyslané zároveň. Je to pomôcka hlavne pre chodcov, cyklistov ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky.„Takže by som určite chcel ísť touto cestou, aby sme prijímali všetky opatrenia na zníženie počtu dopravných nehôd, a teda zároveň znížili počet úmrtí na cestách,“ uzavrel minister.