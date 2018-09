BKM Lučenec angažoval amerického pivota Jacobsa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lučenec 21. septembra (TASR) - Slovenský basketbalový klub BKM Lučenec angažoval 27-ročného amerického pivota Ethana Jacobsa. Nová zámorská posila prišla ako náhrada za T.J. Bella, s ktorým sa klub rozhodol rozviazať kontrakt ešte na konci augusta.Jacobs je absolventom univerzity Colgate, v záverečnom roku sa dostal do jedného z All stars tímov Patriot League. Profesionálnu kariéru štartoval v českej najvyššej súťaži, keď sa upísal Bohemilk Tuři Svitavy. Počas sezóny prestúpil k orlom z Prosťejova. V ich drese odohral 20 duelov s priemerom 14,0 bodu a 5,2 doskoku. V predchádzajúcej sezóne pôsobil v tretej najvyššej francúzskej lige v tíme Cergy Pontoise, kde mal priemer 14,7 bodu na zápas. Svojimi parametrami (211 cm a 107 kg) by mal zaplniť uvoľnené miesto v priestore pod košom. Informoval oficiálny web SBL.