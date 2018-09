V nominácii Brazílie sú traja nováčikovia, vracia sa Gabriel Jesus

Na snímke hore brazílsky útočník Neymar. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rio de Janeiro 21. septembra (TASR) - Útočník Manchestru City Gabriel Jesus dostal opäť pozvánku do kádra futbalovej reprezentácie Brazílie. V predchádzajúcom asociačnom termíne sa účastník tohtoročných MS do nominácie nezmestil.V kádri kouča Titeho na októbrové prípravné duely proti Saudskej Arábii a Argentíne figurujú aj traja nováčikovia - obranca Bordeaux Pablo, stredopoliar Hannoveru Wallace a útočník Barcelony Malcom. Skúsenosti v A-tíme príde naberať brankár výberu do 21 rokov Phelipe.V nominácii chýba krídelník Juventusu Douglas Costa, ktorý sa po suspendácii v talianskej lige za opľutie súpera navyše zranil. Oba najbližšie prípravné duely odohrá Brazília v Saudskej Arábii - 12. a 16. októbra.Alisson (FC Liverpool), Ederson (Manchester City), Phelipe (Gremio Porto Alegre)Obrancovia: Alex Sandro (Juventus Turín), Danilo (Manchester City), Eder Militao (FC Porto), Fabinho (FC Liverpool), Marquinhos (Paríž Saint-Germain), Marcelo (Real Madrid), Miranda (Inter Miláno), Pablo (Girondins Bordeaux)Arthur (FC Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Fred (Manchester United), Philippe Coutinho (FC Barcelona), Renato Augusto (Peking Guoan), Wallace (Hannover 96)Everton (Gremio Porto Alegre), Roberto Firmino (FC Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Malcom (FC Barcelona), Neymar (Paríž Saint-Germain), Richarlison (FC Everton)