Utorok 25.11.2025
Meniny má Katarína
Denník - Správy
Black Friday: AAA AUTO zlacnilo 1 400 áut, zákazníci ušetria 1,2 milióna eur
Tagy: Black friday PR
Len na Slovensku ide o viac ako 1 400 automobilov s celkovou zľavou 1,2 milióna eur, teda o 300-tisíc eur vyššou ako vlani. Skupina AURES Holdings, prevádzkujúca najväčšiu sieť autocentier v strednej ...
25.11.2025 (SITA.sk) - Len na Slovensku ide o viac ako 1 400 automobilov s celkovou zľavou 1,2 milióna eur, teda o 300-tisíc eur vyššou ako vlani. Skupina AURES Holdings, prevádzkujúca najväčšiu sieť autocentier v strednej Európe, tým chce podporiť svoje rekordné predaje, ktoré by tento rok v rámci skupiny mohli dosiahnuť až 120-tisíc vozidiel. Celkovo skupina ponúka vyše 19-tisíc áut.
Tohtoročné predaje skupiny už prekonali stotisícovú hranicu a ide tak o najväčší objem predaných áut za 33 rokov existencie AAA AUTO. "V súčasnosti vrcholí najsilnejšia predajná sezóna roku, preto sme sa ju už tradične rozhodli ešte viac podporiť osvedčenou kampaňou Black Friday. Znížili sme cenu rekordného množstva vozidiel, a to viac ako 1 400. Na podporu predaja tak ide 1, 2 milióna eur, o ktoré sme vozidlá zlacnili. Ľudia v súčasnej dobe zvažujú autá aj ako vianočné darčeky a zľavy sú určite faktorom, ktorý ich môže v rozhodovaní sa motivovať," hovorí Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva skupiny AURES Holdings.
Black Friday, čiže Čierny piatok, ktorý sa do Európy rozšíril zo severoamerického kontinentu, u nás už zdomácnel. Odhaduje sa, že sa ho v našich končinách zúčastní zhruba 60 percent obchodov. Nejde pritom len o jediný deň zliav, veľkí obchodníci svoj tovar zlacňujú minimálne po dobu jedného, no nezriedka i viacerých týždňov. Vo výpredajovej ponuke AAA AUTO nájdete desiatky značiek a modelov so zľavou až 5 000 eur na konkrétny model.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Black Friday: AAA AUTO zlacnilo 1 400 áut, zákazníci ušetria 1,2 milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Príklady zľavnených vozidiel v AAA AUTO
|Vozidlo
|Ročník
|Nájazd
|Cena pred zľavou
|Cena po zľave
|Zľava
|Škoda Superb Scout
|2020
|191 000 km
|24 600 €
|19 600 €
|5 000 €
|Audi A6 Avant
|2019
|210 000 km
|25 000 €
|21 500 €
|3 500 €
|Hyundai i30
|2022
|74 000 km
|14 700 €
|12 000 €
|2 700 €
|BMW X1
|2013
|154 000 km
|10 500 €
|8 000 €
|2 500 €
|Peugeot 2008
|2016
|60 000 km
|9 500 €
|7 600 €
|1 900 €
Informačný servis
