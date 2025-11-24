|
Pondelok 24.11.2025
Meniny má Emília
Denník - Správy
24. novembra 2025
Od centra až po hrad. Už o niekoľko dní odštartujú v Bratislave vianočné trhy – FOTO
Bratislava sa aj tento rok premení na centrum sviatočnej atmosféry. Bratislavské vianočné trhy oficiálne odštartujú 28. novembra o 18:00 na Hlavnom námestí a ...
Zdieľať
Bratislava sa aj tento rok premení na centrum sviatočnej atmosféry. Bratislavské vianočné trhy oficiálne odštartujú 28. novembra o 18:00 na Hlavnom námestí a Hviezdoslavovom námestí, kde bude počas adventu dominovať hudba, tradičné chute a vône. Sviatočné podujatia však zasiahnu celé mesto – od centra až po Bratislavský hrad a Starú tržnicu, kde návštevníkov čakajú kultúrne programy, remeselné trhy aj historické zážitky.
Koncerty aj neziskové iniciatívy
Františkánske námestie sa stane hlavným hudobným centrom, pretože každý piatkový, sobotný a nedeľný večer sa tu uskutočnia živé koncerty a vystúpenia. Medzi najočakávanejšie momenty patria koncerty Katky Koščovej (6. januára 2026) a Cigánskych diablov (3. januára 2026).
Hviezdoslavovo námestie ponúkne pestrú kombináciu hudobných vystúpení – od kapiel ako Puding pani Elvisovej či Orchester Jeana Valjeana až po večerné DJ sety a spevácke zbory detí, ktoré navodia pokojnú predvianočnú atmosféru.
V Sade Janka Kráľa sa 5. decembra o 16:15 uskutoční tradičný Mikulášsky lampiónový sprievod. Sprievodné podujatia pre deti aj dospelých sa budú konať v rôznych častiach mesta. V posledný deň roka sa uskutoční Silvestrovský beh cez mestské mosty, ktorý každoročne spája športových nadšencov.
Súčasťou vianočných trhov budú aj remeselné stánky, gastronomické špeciality a neziskové iniciatívy. Na Hlavnom námestí sa predstavia majstri z ÚĽUVu, kým obidve hlavné trhové lokality doplnia stánky s kreatívnymi darčekmi a charitatívnymi aktivitami. Vianočnú kulisu vytvoria osvetlené stromčeky – 12-metrový smrek pichľavý na Hviezdoslavovom námestí a 11-metrová jedľa kaukazská na Hlavnom námestí.
Stredoveké vianočné trhy
Vianočná tržnica v Starej tržnici otvorí svoje brány 14. decembra a potrvá do 23. decembra s výnimkou soboty 20. decembra. Návštevníci tu nájdu výber produktov od lokálnych dizajnérov, remeselníkov, autorov a výrobcov potravín. Tržnica ponúkne aj tvorivé dielne, kultúrny program a zábavu pre deti. Rozdelená je na tri turnusy – 14. až 16. decembra, 17. až 19. decembra a 21. až 23. decembra. Otvorená bude počas týždňa od 12:00 do 20:00, v nedeľu od 10:00. Vstup zostáva voľný.
Jedinečný historický rozmer prinesú Stredoveké vianočné trhy na Bratislavskom hrade, ktoré sa budú konať počas štyroch adventných víkendov – od 28. novembra do 21. decembra, a to v čase otváracích hodín múzea od 10:00 do 18:00. Vďaka spolupráci Slovenského národného múzea, OZ Schatmansdorf a Kancelárie NR SR sa návštevníci prenesú do druhej polovice 14. storočia. Trhy predstavia tradičné remeslá ako tokárstvo, kováčstvo, kožiarstvo či mincovníctvo, doplnené budú o historickú kuchyňu, vystúpenia sokoliarov a ukážky každodenného života v stredoveku.
Bratislava tak počas adventu ponúkne rozmanitý program, ktorý prepája tradíciu s modernou tvorivosťou. Vianočné podujatia v hlavnom meste sú pozvánkou pre všetkých, ktorí chcú prežiť predvianočný čas naplno.
Zdroj: SITA.sk - Od centra až po hrad. Už o niekoľko dní odštartujú v Bratislave vianočné trhy – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
