Black Friday – pozor na zľavy, ktoré sú až príliš dobré

27.11.2020 (Webnoviny.sk) - Predvianončné nákupy sú už v plnom prúde v kamenných obchodoch aj na e-shopoch. Predajcovia to veľmi dobre vedia a lákajú zákazníkov na obrovské zľavy počas Black Friday. Odborníci radia, ako sa týmito zľavami nenechať okabátiť a ako správne vyberať darčeky.Populárny americký nákupný fenomén Black Friday si už svoje pevné miesto našiel aj na Slovensku. Kým oficiálne ide len o jeden deň, ktorý vždy pripadá na štvrtý novembrový piatok, tento rok konkrétne na 27. novembra, väčšina predajcov ponúka extrémne zľavy takmer počas celého novembra. Otvára sa tak nimi sezóna predvianočných nákupov, kedy na zákazníkov v e-shopoch čakajú obrovské zníženia cien.Sľubovaným bombastickým zľavám však rozhodne netreba bezhlavo podľahnúť. Nie všetky ponuky sú totiž tak výhodné, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Kým vlani sa priemerná výška reálnych zliav pohybovala okolo 20 %, tohto roku je to podľa nákupného poradcu Heureka v priemere 18 %. Znamená to, že na e-shopoch, ktoré ponúkajú 80 a viac percentné zľavy by si zákazníci mali dávať pozor.Nákupný radca Heureka zákazníkom počas nakupovania pomáha vyhnúť sa falošným zľavám v internetových obchodoch. "Niektoré e-shopy produkty pred zľavnením umelo nadcenia. Heureka zákazníkov pred klamlivými zľavami chráni tým, že celoročne monitoruje vývoj cien produktov na 11 tisíc e-shopoch, ktoré združuje. Preto zákazníkom odporúčame vždy si skontrolovať vývoj ceny produktu pred jeho kúpou," upozorňuje Tomáš Braverman, šéf Heureky. Pohyb priemernej ceny tovaru ukazuje grafická krivka pri každom tovare, takže kontrola je rýchla a skutočne jednoduchá.Heureka tento rok navyše pre nakupujúcich pripravila inšpiratívneho darčekového radcu , ktorý im pomôže nakupovať ešte efektívnejšie a výhodnejšie. Vznikol s pomocou dôslednej dátovej analýzy a zákazníkom pomáha vyberať tie najlepšie darčeky pre rodinu a blízkych na základe presne zvolených preferencií.Tento rok sa bude treba s vianočnými nákupmi poponáhľať a Black Friday je na to jedinečná príležitosť. "Rok 2020 bol z hľadiska e-commerce výnimočný – očakávame medziročný rast až o 40 %. To však znamená aj preťaženejšie e-shopy a donáškové spoločnosti. Ak chcete mať vaše darčeky doma do Vianoc, do nakupovania by ste mali pustiť čo najskôr," radí Tomáš Braverman.Pri nakupovaní online nezabúdajte na obozretnosť. Nakupujte len v obchodoch s certifikátom Overené zákazníkmi alebo cez Heureka Košík. Platba na dobierku, ktorá bola dočasne zrušená, bola reaktivovaná, ale stále radšej využite platbu cez internet. Pri preberaní zásielok odporúčame nosiť rúško.Informačný servis