Pred Vianocami treba podľa lekára Petra Visolajského zaviesť trojtýždňový lockdown

Dnes vieme, že na to, aby sme zrazili krivku pandémie v štáte, máme len dva nástroje: Lockdown a frekventné testovanie v daných lokalitách s efektívnou izoláciou zachytených infikovaných. Rozhodnutie však vôbec nestojí tak, že buď úplne zavretie ľudí vo svojich domoch, alebo celoštátne testovanie. Ako najlepšie riešenie sa ukazuje kombinácia oboch v istej forme. Už niekoľko dní je jasné, že krivka na Slovensku neklesá, naopak, máme presvedčivé známky, že infekcia sa na Slovensku ďalej rozbieha.

Do toho nás čaká zhoršenie situácie, keďže nastáva predvianočný čas preplnených obchodov a zvýšeného cestovania a stretávania sa ľudí. Je preto na mieste, aby sme teraz sprísnili na Slovensku lockdown a regióny, kde je vysoký výskyt alebo vysoký nárast infekcie, pretestovali aspoň dvakrát týždenne.

V týchto regiónoch musí byť lockdown prísnejší. Toto testovanie nemôže byť na dobrovoľnej báze a zároveň tým, ktorých zachytíme ako pozitívnych, musíme zabezpečiť účinnú karanténu. Dobrovoľnosť v testovaní môže byť len vo výbere – podrobím sa testu, alebo idem do samoizolácie.

Lockdown by mal byť aspoň na tri týždne, s tým, že by bolo umožnené vychádzanie len do práce, k lekárovi, na nákup potravín a individuálne športovanie a vychádzku do prírody. Pričom by ľudia mali mať dostupné bezplatné antigénové testovanie, a podporilo by sa testovanie v práci. Ak by sme ľuďom dostatočne vysvetlili, že je nutné spraviť takéto obmedzenia na tri týždne, aby sme mali lepšie Vianoce, myslím, že by to prijali.

Ak krivku dostatočne „zrazíme dole“, môžeme sa zase na čas trochu viac nadýchnuť a uvoľniť opatrenia. Maturitné ročníky, učňovky a druhý stupeň základných škôl je potrebné navrátiť do škôl čím skôr. Avšak skúsenosti zo súčasného nemeckého lockdownu ukazujú, že otvorené školy situáciu napriek lockdownu zhoršujú.

Ak sa teda rozhodneme školskú dochádzku uvoľniť, je dobrým riešením spojiť ju s frekventovaným antigénovým testovaním a je nutné vyvážiť toto uvoľnenie reštrikciou v inej sfére. Veľmi sa teším rozhodnutiu premiéra zabezpečiť fungovanie škôl testovaním. Po zlepšení situácie je potrebné prehodnotiť, či by sme mohli zameškanú školskú dochádzku dobehnúť učením napríklad aj v soboty, či znížením prázdninových dní.

Ak si povieme, že vzdelanie detí je pre náš štát prioritou, musíme k tomu aj tak pristupovať a ostatné veci tomu podriadiť.

Peter Visolajský

lekár, člen Ústredného krízového štábu