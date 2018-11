Black Friday prichádza, ste pripravení nakupovať?

Čierny piatok, známy aj pod anglickým názvom „Black Friday“ k nám prišiel z USA a hoci by sa vďaka názvu mohlo zdať, že súvisí s Haloweenom, nie je to tak. Ide o označenie začiatku predvianočných nákupov. Čierny piatok je v USA prvým piatkom po Dni vďakyvzdania a americký obchodníci v tento deň ponúkajú svoj tovar za výrazne znížené ceny. Postupne sa k tomuto zvyku pripájajú ďalšie krajiny, vrátane Slovenska, a tak môžete nakupovať na čierny piatok lacnejšie už aj u nás.

Kde nakúpite najvýhodnejšie?

Našťastie, na rozdiel od nakupovania chtivých obyvateľov USA na Slovensku nezvykneme niekoľko hodín pred začiatkom výpredajov spávať pred obchodom, ani stáť v dlhočizných radoch. To však neznamená, že sa do tejto akcie slovenské obchody nezapájajú. Už niekoľko rokov je možné lacnejšie a výhodnejšie nakúpiť počas Black Friday napríklad v Alza, Mall, Nay Elektrodom, Tesco či Okay. Mnohé z nich ponúkajú zľavy vo výške 70% - 80 %! To už skutočne môžeme označiť ako akciové ceny.

Na ktoré produkty sa zamerať?

Počas čierneho piatka sa oplatí kúpiť takmer všetko. Elektronika, parfémy, nábytok či oblečenie – nákup vecí z týchto oblastí poteší hneď dvakrát. Prvý raz vás a vašu peňaženku, keď ich kúpite skutočne výhodne a druhý raz obdarovaného, keď si ich nájde pod stromčekom. Ak nemáte predstavu, čo by vašich blízkych potešilo, stavte na klasiku – muži milujú elektroniku, ženy parfémy a make up. Toto osvedčené pravidlo platí v každom veku. Ak hľadáte vhodný darček pre deti a máte dojem, že v izbe už všetko majú, zvážte kúpu tabletu alebo mobilu. Technológie napredujú míľovými krokmi, a tak elektronika kupovaná pred rokom či dvoma už môže byť v ich očiach zastaraná.

Samozrejme, nezabudnite ani na seba. Vianoce sú ideálnou príležitosťou urobiť si radosť. Nikto predsa nemusí vedieť, že darček, z ktorého budete mať na Štedrý deň iskričky v očiach, ste si pod stromček dali vy sami.

Nezabudnite si zľavy postrážiť a overiť

Pri toľkých reklamách na blížiaci sa čierny piatok je pomerne ťažké si zapamätať, čo ktorý obchod ponúka skutočne výhodne. Ak chcete mať všetky zľavy prehľadne pokope, skúste to s Kimbinom. Nájdete tu všetky letáky a akcie na jednom mieste. Viete si tak rýchlo a jednoducho pozrieť a porovnať, kde daný tovar kúpite skutočne najlacnejšie. Vďaka Kimbinu a čiernemu piatku môžete mať vianočné nákupy urobené už na konci novembra. Bez zhonu, stresu a ešte aj výhodne.

Kontakt:

e-mail: info@kimbino.com

web: www.kimbino.sk